В поселке Ближний Береговой будет новый клуб

С апреля 2021 года начались работы по капитальному ремонту клуба в поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа. На данный момент население поселка, расположенного на восточном берегу озера Силач, 275 человек. И клуб для жителей – единственное место, где можно провести свой досуг.«Клуб в поселке необходим действительно как воздух, – отмечает директор клуба, заслуженный работник культуры РФ Ирина Ягнакова. — Это единственное учреждение, которое открыто для жителей с 10 утра до 10 вечера. Дети прибегают поиграть в настольные игры, автоматы, а люди пожилого возраста приходят просто пообщаться».Клуб в Ближнем Береговом был построен в 1960 году. Сейчас в его стенах проводятся концерты ко Дню Победы, Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, игровые программы, тематические вечера и вечера отдыха для жителей поселка и приезжих гостей, новогодние программы и дискотеки. В среднем в клубе проходит до семи мероприятий в месяц.Также на базе клуба работает кружок детского прикладного творчества. Ежемесячно для жителей поселка и снежинцев проводится мастер-класс по фьюзингу «Шедевры из стекла».Капитальный ремонт клуба стал возможен нацпроекту «Культура». Уже сейчас в поселок завозятся все необходимые строительные материалы. Рабочий проект «Капитальный ремонт здания клуба» включает в себя замену кровли, капитальный ремонт фасада, замену оконных блоков.
Источник: Министерство культуры Челябинской области