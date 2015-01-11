Организации среднего профессионального образования Южного Урала готовятся к демонстрационному экзамену

Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга WorldSkills Russia по подготовке к проведению демонстрационного экзамена. Регион занял 6-е место по охвату компетенций (демэкзамен будет проводиться по 59 компетенциям) и 9-е место по охвату обучающихся (5 058 участников), сообщает минобрнауки.В 2021 году демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия запланирован в 85 субъектах Российской Федерациипо образовательным программам среднего профессионального образования. Накануне WorldSkills Russia опубликован ТОП-10 субъектов Российской Федерации по охвату образовательных организаций, обучающихся, компетенций «Ворлдскиллс Россия», профессий и специальностей.Всего в демонстрационном экзамене примут участие более 195 тысяч человек в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации. В Челябинской области к профессиональным испытаниям готовятся более 5 тыс. студентов колледжей и техникумов. По итогам демонстрационного экзамена все участники в личных кабинетах в Цифровой платформе WSR могут скачать Паспорт компетенций (Skills Passport) и поделиться расширенной веб-версией с работодателями.Напоминаем, проект «Демонстрационный экзамен» реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Источник: пресс-служба минобрнауки Челябинской области