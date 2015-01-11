2021-04-09YEKT14:00:00 | Губерния Правительство Челябинской области прорабатывает перспективные направления развития Бакальского городского поселения Источник: министерство экономического развития Челябинской области









Глава региона Алексей Текслер посетил Бакал в марте 2021 года и по итогам сформулировал ряд поручений, которые затрагивают, в том числе, точки роста муниципалитета, перспективы развития градообразующего предприятия и бизнеса в целом. Это стало основной темой совещания в региональном центре «Мой бизнес», состоявшегося 8 апреля.В мероприятии приняли участие заместители губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и Егор Ковальчук, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, глава Саткинского района Александр Глазков и глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев, представители инфраструктуры поддержки предпринимательства и промышленности региона.«Развитие бизнеса, как крупного, так и малого и среднего, – ключевая перспектива любого города. И Бакал не является исключением. Областное правительство уже приняло ряд решений, ориентированных на изменение экономической ситуации в городском поселении в положительную сторону. В частности, губернатор принял решение направить 400 млн рублей на реконструкцию кольцевой развязки, а также 10 млн рублей заложено на модернизацию системы теплоснабжения. Однако не стоит забывать, что очень много зависит от решений муниципальных властей, от работы на месте. Мы, в свою очередь, готовы продолжать этот диалог, сотрудничество, чтобы первые эффекты от принятых нами решений, в том числе в рамках этого мероприятия, мы смогли ощутить уже в самое ближайшее время», – прокомментировал Станислав Мошаров.Как отметил Егор Ковальчук, Бакальское городское поселение относится к первой категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Однако у этой территории есть сильные стороны, правильное использование которых поможет вывести экономическое развитие города на новый уровень.«Это наличие мест добычи полезных ископаемых и связанная с этим деятельность градообразующего предприятия, возможность развития туризма и смежных направлений. Эти направления нужно прорабатывать, искать болевые точки и ликвидировать их, разрабатывать уникальные предложения, которые будут ассоциироваться именно с Бакалом, и, конечно, налаживать все бизнес-процессы. Задача – разработать конкретные механизмы, которые помогут нам это сделать», – прокомментировал заместитель губернатора.С 2017 года Бакал носит статус территории опережающего социально-экономического развития. В числе резидентов ООО «Легпром», ООО «Абсолют дробсервис», ООО «Синегорье» и др. Потребность в новых инвесторах сохраняется, и для их привлечения предпринимаются различные меры – и на федеральном, и на региональном уровне.Так, понимая, с какими трудностями пришлось столкнуться инвесторам в период пандемии, правительство России смягчило условия для резидентов ТОСЭР в моногородах – Ирина Акбашева.Кроме привлечения крупных инвесторов, Бакал заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса. Участники совещания рассмотрели возможность объединения малых предприятий в кооперационные цепочки и их развития по актуальным для города направлениям: автотуризм, пищевая отрасль, спорт. Поддерживать компании в этом будет центр «Мой бизнес» Челябинской области. Еще одна опорная точка – поддержка градообразующего предприятия. ООО «Бакальское рудоуправление» выполняет полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд. В настоящий момент компания начала реализацию собственного проекта по возобновлению производства железо-магнезиального концентрата.В ходе встречи принято решение провести выездную сессию специалистов центра «Мой бизнес» Челябинской области с бакальскими предпринимателями, чтобы детально проработать с ними возможности государственной поддержки. Источник: министерство экономического развития Челябинской областиГлава региона Алексей Текслер посетил Бакал в марте 2021 года и по итогам сформулировал ряд поручений, которые затрагивают, в том числе, точки роста муниципалитета, перспективы развития градообразующего предприятия и бизнеса в целом. Это стало основной темой совещания в региональном центре «Мой бизнес», состоявшегося 8 апреля.В мероприятии приняли участие заместители губернатора Челябинской области, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области, глава Саткинского районаи глава Бакальского городского поселения, представители инфраструктуры поддержки предпринимательства и промышленности региона.«Развитие бизнеса, как крупного, так и малого и среднего, – ключевая перспектива любого города. И Бакал не является исключением. Областное правительство уже приняло ряд решений, ориентированных на изменение экономической ситуации в городском поселении в положительную сторону. В частности, губернатор принял решение направить 400 млн рублей на реконструкцию кольцевой развязки, а также 10 млн рублей заложено на модернизацию системы теплоснабжения. Однако не стоит забывать, что очень много зависит от решений муниципальных властей, от работы на месте. Мы, в свою очередь, готовы продолжать этот диалог, сотрудничество, чтобы первые эффекты от принятых нами решений, в том числе в рамках этого мероприятия, мы смогли ощутить уже в самое ближайшее время», – прокомментировал.Как отметил, Бакальское городское поселение относится к первой категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Однако у этой территории есть сильные стороны, правильное использование которых поможет вывести экономическое развитие города на новый уровень.«Это наличие мест добычи полезных ископаемых и связанная с этим деятельность градообразующего предприятия, возможность развития туризма и смежных направлений. Эти направления нужно прорабатывать, искать болевые точки и ликвидировать их, разрабатывать уникальные предложения, которые будут ассоциироваться именно с Бакалом, и, конечно, налаживать все бизнес-процессы. Задача – разработать конкретные механизмы, которые помогут нам это сделать», – прокомментировал заместитель губернатора.С 2017 года Бакал носит статус территории опережающего социально-экономического развития. В числе резидентов ООО «Легпром», ООО «Абсолют дробсервис», ООО «Синегорье» и др. Потребность в новых инвесторах сохраняется, и для их привлечения предпринимаются различные меры – и на федеральном, и на региональном уровне.Так, понимая, с какими трудностями пришлось столкнуться инвесторам в период пандемии, правительство России смягчило условия для резидентов ТОСЭР в моногородах – продлило срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест . Кроме того, по инициативе правительства Челябинской области расширен перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Бакал».«Данная ТОСЭР может предложить инвесторам 16 промышленных площадок. Работа по созданию комфортных условий для реализации инвестиционных проектов продолжается. Министерство экономического развития Челябинской области как куратор этого направления готово обсуждать возможные проекты, сотрудничество с регионом, запросы потенциальных инвесторов», – подчеркнулаКроме привлечения крупных инвесторов, Бакал заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса. Участники совещания рассмотрели возможность объединения малых предприятий в кооперационные цепочки и их развития по актуальным для города направлениям: автотуризм, пищевая отрасль, спорт. Поддерживать компании в этом будет центр «Мой бизнес» Челябинской области. Еще одна опорная точка – поддержка градообразующего предприятия. ООО «Бакальское рудоуправление» выполняет полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд. В настоящий момент компания начала реализацию собственного проекта по возобновлению производства железо-магнезиального концентрата.В ходе встречи принято решение провести выездную сессию специалистов центра «Мой бизнес» Челябинской области с бакальскими предпринимателями, чтобы детально проработать с ними возможности государственной поддержки. AzAzA 2021-04-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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