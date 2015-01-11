В Гидромете РФ заявили о +25 на Южном Урале в ближайшие дни

В ближайшие дни на Южном Урале, а также в Башкирии, Свердловской и Курганской областях установится почти летняя жара – температура повысится до плюс 25 градусов.
«В Башкортостане, Свердловской, Челябинской и Курганской областях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на семь градусов с 11 по 13 апреля. Температура 20-25 градусов», – сообщил Вильфанд.
Он также отметил, что на юге Европейской России температурный фон ожидается от плюс 16 до плюс 20 градусов.
В то же время, Челябинский гидрометцентр прогнозирует на понедельник, 12 апреля, от 14 до 19 градусов тепла по области.
https://dostup1.ru/society/V-Gidromete-RF-zayavili-o-25-na-Yuzhnom-Urale-v-blizhayshie-dni_136053.html