Российские ученые разрабатывают новую вакцину от коронавируса

Российские ученые разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, скоро будут представлены предварительные результаты работы, передает газета «Известия».
Известно, что вакцину разрабатывают сотрудники научно-исследовательского института имени А.А. Смородинцева. По словам министра здравоохранения РФ, учреждение имеет высокий научный потенциал и всё необходимое для разработки вакцины.
«Вакцина для интраназального применения сделана на основе ослабленного вируса гриппа, при его создании используется технология, схожая с технологией другой вакцины — „Спутника V“, в котором для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус. Эффект, будем надеяться, будет такой же хороший, как и других наших вакцин»,
— рассказал директор института Дмитрий Лиознов.
Клинические испытания вакцины разработчики планируют начать проводить этой осенью, и в случае успеха зимой-весной 2022 года она уже будет доступна.
Напомним, в августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. В скором времени появились еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
https://www.1obl.ru/news/koronavirus/rossiyskie-uchenye-razrabatyvayut-novuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa/