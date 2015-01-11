Многодетные семьи вместо земельного участка смогут получить 250 тысяч рублей

Нормативной базой Программы предоставления земельных участков многодетным семьям является Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». Семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется возможность бесплатного получения земельного участка в личное пользование с дальнейшим переходом его в собственность.
Программа начала действовать в 2011 году. В конце 2018 года многодетные семьи получили право вместо участка земли обратиться за получением денежного возмещения. Появление подобной выплаты позволило существенно повысить актуальность государственной программы, сделать ее более востребованной и эффективной.
О том, можно ли озерским многодетным семьям в 2021 году вместо бесплатного земельного участка получить деньги рассказала депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа Валентина Сылько:
– Закон, по которому многодетные семьи имели право на бесплатное предоставление земли, действует уже достаточно давно. Но жители закрытых городов, в частности жители Озерска, не могли получить землю в черте города, поскольку на территории ЗАТО земли в собственность не передаются. Закон работал, но озерчане не могли им воспользоваться в полной мере. Всего несколько озерских семей решили получить земельные участки, но не в Озерске, а на территории Челябинской области.
Такое положение дел не всех устраивает, поскольку многие всё же хотели бы жить именно в родном городе. В конце 2018 года был принят закон об альтернативной замене земельных участков денежной выплатой. Но эта сумма была расчётной, подход был достаточно сложным. В конце марта 2021 года Законодательным Собранием Челябинской области был принят закон о том, что размер выплаты должен быть фиксированным. На сегодняшний день эта сумма составляет 250 тысяч рублей, но она будет подлежать ежегодной индексации.
Справочно:
Информация Управления социальной защиты населения:
24.10.2018 года принято постановление Правительства Челябинской области № 485-П «О порядке предоставления гражданам социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке».
Право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Получение выплаты возможно при соответствии многодетных семей следующим требованиям:
- семья состоит в очереди на предоставление земельных участков;
- нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Выплата предоставляется для:
1) оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве;
2) оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита;
3) погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту.
Денежные средства перечисляются на счет продавца, либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит.
Право на выплату предоставляется многодетной семье однократно.
После принятия решения о предоставлении многодетной семье социальной выплаты семье предоставляется 6 месяцев на поиски жилого помещения.
Если заявитель не сможет воспользоваться правом на получение социальной выплаты в течение 6 месяцев, он сохраняет право на предоставление социальной выплаты. Если же семья воспользуется выплатой, она снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, и с очереди на предоставление земельных участков.
Прием заявлений осуществляется управлением социальной защиты населения по месту жительства заявителей. За дополнительной информацией по можно обращаться в управление социальной защиты населения по адресу:
Озерск, ул. Космонавтов, 20, кабинет № 219, телефон 9-18-62 (понедельник, четверг с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов).
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа