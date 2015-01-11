2021-04-12YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Многодетные семьи вместо земельного участка смогут получить 250 тысяч рублей Озерские семьи этой социальной категории теперь смогут улучшить свои жилищные условия. Не так давно на федеральном уровне было принято решение о замене земельного участка иными мерами социальной поддержки – денежной выплатой.

Нормативной базой Программы предоставления земельных участков многодетным семьям является Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». Семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется возможность бесплатного получения земельного участка в личное пользование с дальнейшим переходом его в собственность.

Программа начала действовать в 2011 году. В конце 2018 года многодетные семьи получили право вместо участка земли обратиться за получением денежного возмещения. Появление подобной выплаты позволило существенно повысить актуальность государственной программы, сделать ее более востребованной и эффективной.

О том, можно ли озерским многодетным семьям в 2021 году вместо бесплатного земельного участка получить деньги рассказала депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа Валентина Сылько:

– Закон, по которому многодетные семьи имели право на бесплатное предоставление земли, действует уже достаточно давно. Но жители закрытых городов, в частности жители Озерска, не могли получить землю в черте города, поскольку на территории ЗАТО земли в собственность не передаются. Закон работал, но озерчане не могли им воспользоваться в полной мере. Всего несколько озерских семей решили получить земельные участки, но не в Озерске, а на территории Челябинской области.

Такое положение дел не всех устраивает, поскольку многие всё же хотели бы жить именно в родном городе. В конце 2018 года был принят закон об альтернативной замене земельных участков денежной выплатой. Но эта сумма была расчётной, подход был достаточно сложным. В конце марта 2021 года Законодательным Собранием Челябинской области был принят закон о том, что размер выплаты должен быть фиксированным. На сегодняшний день эта сумма составляет 250 тысяч рублей, но она будет подлежать ежегодной индексации.

Справочно:

Информация Управления социальной защиты населения:

24.10.2018 года принято постановление Правительства Челябинской области № 485-П «О порядке предоставления гражданам социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке».

Право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Получение выплаты возможно при соответствии многодетных семей следующим требованиям:

- семья состоит в очереди на предоставление земельных участков;

- нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Выплата предоставляется для:

1) оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве;

2) оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита;

3) погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту.

Денежные средства перечисляются на счет продавца, либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит.

Право на выплату предоставляется многодетной семье однократно.

После принятия решения о предоставлении многодетной семье социальной выплаты семье предоставляется 6 месяцев на поиски жилого помещения.

Если заявитель не сможет воспользоваться правом на получение социальной выплаты в течение 6 месяцев, он сохраняет право на предоставление социальной выплаты. Если же семья воспользуется выплатой, она снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, и с очереди на предоставление земельных участков.

Прием заявлений осуществляется управлением социальной защиты населения по месту жительства заявителей. За дополнительной информацией по можно обращаться в управление социальной защиты населения по адресу:

Озерск, ул. Космонавтов, 20, кабинет № 219, телефон 9-18-62 (понедельник, четверг с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов).

Информация предоставлена: Нормативной базой Программы предоставления земельных участков многодетным семьям является Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». Семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется возможность бесплатного получения земельного участка в личное пользование с дальнейшим переходом его в собственность.Программа начала действовать в 2011 году.В конце 2018 года многодетные семьи получили право вместо участка земли обратиться за получением денежного возмещения. Появление подобной выплаты позволило существенно повысить актуальность государственной программы, сделать ее более востребованной и эффективной.О том, можно ли озерским многодетным семьям в 2021 году вместо бесплатного земельного участка получить деньги рассказала депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа24.10.2018 года принято постановление Правительства Челябинской области № 485-П «О порядке предоставления гражданам социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке».Право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.Получение выплаты возможно при соответствии многодетных семей следующим требованиям:- семья состоит в очереди на предоставление земельных участков;- нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.Выплата предоставляется для:1) оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве;2) оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита;3) погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту.Денежные средства перечисляются на счет продавца, либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит.Право на выплату предоставляется многодетной семье однократно.После принятия решения о предоставлении многодетной семье социальной выплаты семье предоставляется 6 месяцев на поиски жилого помещения.Если заявитель не сможет воспользоваться правом на получение социальной выплаты в течение 6 месяцев, он сохраняет право на предоставление социальной выплаты. Если же семья воспользуется выплатой, она снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, и с очереди на предоставление земельных участков.Прием заявлений осуществляется управлением социальной защиты населения по месту жительства заявителей. За дополнительной информацией по можно обращаться в управление социальной защиты населения по адресу:, телефон(понедельник, четверг с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов).Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-12YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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