2021-04-12YEKT06:00:00 | Губерния Южноуральские многодетные семьи покупают на средства областного маткапитала садовые участки Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области









Начальник управления правового сопровождения мер социальной поддержки регионального минсоцотношений Наталья Коляда рассказала о возможности приобретения садовых участков на средства областного материнского капитала в рамках пресс-конференции, которая прошла на базе пресс-центра «Гранада пресс». Данная мера господдержки реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».Право на областной материнский капитал возникает у южноуральцев с момента появления в семье третьего либо последующих детей. Еще один критерий — нуждаемость, если на каждого члена семьи приходится менее двух прожиточных минимумов. «С августа прошлого года появились новые направления расходования областного материнского капитала. Теперь средства можно направлять на приобретение садов. В прошлом году этой возможностью воспользовались 9 семей, а уже в первом квартале 2021 года таких семей 14», — пояснила Наталья Коляда.Размер областного материнского капитала в 2021 году составляет 104 тыс. рублей. Купить сад на средства областного материнского капитала можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей. Для назначения областного материнского капитала нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Необходимо предоставить следующие документы: свидетельства о рождении детей; документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за три последних календарных месяца, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода; договор купли-продажи.В 2020 году на приобретение садовых домов денежные средства выплачены 9 заявителям в размере 894 тыс. рублей. В 2021 году средства выплачены 14 семьям на сумму 1,3 млн рублей. Всего областным материнским капиталом с начала 2021 года воспользовались 922 многодетные семьи.Добавим, выплата областного материнского капитала — одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренная региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Кроме областного материнского капитала, в регпроект входят следующие направления: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата на первого ребенка, а также третьего и последующих детей и проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Справочно:Основные направления расходования средств областного материнского капитала:1) получение образования ребенком (детьми);2) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;4) строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда;5) подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства;6) приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов;7) оплата медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку (детям), в случае необходимости получения им (ими) медицинской помощи. Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиНачальник управления правового сопровождения мер социальной поддержки регионального минсоцотношений Наталья Коляда рассказала о возможности приобретения садовых участков на средства областного материнского капитала в рамках пресс-конференции, которая прошла на базе пресс-центра «Гранада пресс». Данная мера господдержки реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».Право на областной материнский капитал возникает у южноуральцев с момента появления в семье третьего либо последующих детей. Еще один критерий — нуждаемость, если на каждого члена семьи приходится менее двух прожиточных минимумов. «С августа прошлого года появились новые направления расходования областного материнского капитала. Теперь средства можно направлять на приобретение садов. В прошлом году этой возможностью воспользовались 9 семей, а уже в первом квартале 2021 года таких семей 14», — пояснила.Размер областного материнского капитала в 2021 году составляет 104 тыс. рублей. Купить сад на средства областного материнского капитала можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей. Для назначения областного материнского капитала нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Необходимо предоставить следующие документы: свидетельства о рождении детей; документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за три последних календарных месяца, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода; договор купли-продажи.В 2020 году на приобретение садовых домов денежные средства выплачены 9 заявителям в размере 894 тыс. рублей. В 2021 году средства выплачены 14 семьям на сумму 1,3 млн рублей. Всего областным материнским капиталом с начала 2021 года воспользовались 922 многодетные семьи.Добавим, выплата областного материнского капитала — одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренная региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Кроме областного материнского капитала, в регпроект входят следующие направления: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата на первого ребенка, а также третьего и последующих детей и проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Справочно:Основные направления расходования средств областного материнского капитала:1) получение образования ребенком (детьми);2) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;4) строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда;5) подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства;6) приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов;7) оплата медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку (детям), в случае необходимости получения им (ими) медицинской помощи. AzAzA 2021-04-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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