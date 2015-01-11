На базе Юридического института Южно-Уральского государственного университета открыт диссертационный совет

В Южно-Уральском государственном университете, на базе Юридического института, будет работать диссертационный совет по двум специальностям: конституционное право и уголовный процесс. Это единственная в Челябинской области подобная структура юридического профиля. Решение об открытии совета принято в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.Давно ожидаемое научным сообществом событие возобновит успешную практику подготовки новых научных кадров и защиты на должном уровне результатов исследований по приоритетным направлениям современного российского права.Решение об открытии диссовета стало признанием значительного вклада научных школ южноуральских ученых, конституционалистов и процессуалистов, в построение системы публичной власти и обеспечение публичного правопорядка – научных приоритетов, получивших новые ориентиры после внесенных летом 2020 конституционных изменений.Сенатор Олег Цепкин посетил Юридический институт ЮУрГУ, оценив его научный потенциал и возможности в плане работы диссертационного совета. Он побывал в криминалистических лабораториях, а также встретился с ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым.Как отметил сенатор, Челябинская область – стратегически важный регион со значительным научным потенциалом, способный готовить квалифицированные научные кадры и поддерживать поколение молодых ученых.«Верю, что теоретические и прикладные исследования, которые готовит в своих стенах Южно-Уральский государственный университет, могут внести существенный вклад в политико-правовое развитие нашего региона и России, создать новое экспертное сообщество юристов, продолжить славные традиции научных школ. Желаю Юридическому институту Южно-Уральского государственного университета и дальше оправдывать звание флагмана высшего образования, развиваться, расти, достигать новых высот в фундаментальных научных исследованиях» - сказал Олег Цепкин.По материалам пресс-службы члена Совета Феджерации Олега Цепкина.