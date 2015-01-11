В Челябинской области работают горячие линии по выплатам пособия на детей от 3 до 7 лет

Челябинский городской округ
Комитет социальной политики города Челябинска
8 (351) 729-82-15
Районные органы социальной защиты населения
Челябинского городского округа
Калининское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
8 (351) 790-67-93
8 (351) 790-14-59
Курчатовское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
8 (351) 731-55-35
Ленинское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
8-9000-219-363
Металлургическое управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
8 (351) 735-86-11
8 (351) 720-47-92
Советское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
8 (351) 260-00-02
8-904-807-19-12
Тракторозаводское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
8 (351) 775-53-22
Центральное управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска
8 (351) 263-37-19
Территориальные органы социальной защиты населения Челябинской области
Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района
8 (351-40) 2-16-20
Управление социальной защиты населения Аргаяшского муниципального района
8 (351-31) 2-17-12
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района
8 (35159) 9-50-10 доб.203
Управление социальной защиты населения Брединского муниципального района
8 (35141) 3-42-26
Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района
8 (35142) 2-15-22
Управление социальной защиты населения администрация Верхнеуральского муниципального района
8 (35143) 2-24-70
Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа
8 (35164) 3-58-68
Управление социальной защиты населения администрация Еманжелинского муниципального района
8 (35138) 2-18-51
Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района
8 (35145) 2-21-438 (35145) 2-11-94
Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа
8 (3513) 65-36-71
Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа
8 (35153) 2-49-41
Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области
8 (35133) 5-60-05
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района
8 (35149) 2-20-42
Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района
8 (35147) 2-17-72
Управление социальной защиты населения Кизильского муниципального района
8 (35155) 3-04-30
Управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа
8 (35139) 7-96-49
Управление социальной защиты населения Коркинского района
8 (35152) 4-64-58
Управление социальной защиты населения администрации Красноармейского муниципального района
8 (35172) 9-98-83
Управление социальной защит населения Кунашакского муниципального района
8 (35148) 2-00-668 (35148) 2-01-13
Управление социальной защиты населения Кусинского муниципального района
8 (35154) 3-05-74
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа
8 (35151) 4-04-45
8 (35151) 4-04-67
Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской области
8 (35133) 5-60-18
Управление социальной защиты населения администрации Магнитогорского городского округа Челябинской области
8 (3519) 26-03-86
Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа
8-900- 067-05-47
Управление социальной защиты населения Нагайбакского муниципального района Челябинской области
8-902-610-55-53
Управление социальной защиты населения Нязепетровского района
8 (35156) 3-32-47
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
8 (35130) 9-18-62
Управление социальной защиты населения Октябрьский муниципальный район
8 (35158) 5-12-61
Управление социальной защиты населения Пластовского муниципального района
8 (35160) 2-14-57
Управление социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района
8 (35161) 5-61-018 (35161) 4-00-60
Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
8 (35146) 3-74-42
Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района
8 (35144) 90-1-67
8 (35144) 90-1-30
Управление социальной защиты населения администрации города Трехгорного
8 (35191) 609-89
8 (35191) 620-60
Управление социальной защиты населения Администрации города Троицка
8-908-588-58-03
Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района
8 (35163) 2-01-168 (35163) 2-55-80
Управление социальной защиты населения Увельского муниципального района
8 (351) 663-26-778 (351) 663-29-44
Управление социальной защиты населения Уйского муниципального района
8 (351) 653-14-05
Управление социальной защиты населения администрации Усть-Катавского городского округа
8 (35167) 2-51-99
Управление социальной защиты населения администрации Чебаркульского городского округа
8-904-800-54-73
Управление социальной защиты населения администрации Чебаркульского муниципального района
8 (35168) 6-02-92
Муниципальное управление социальной защиты населения администрации Чесменского муниципального района
8 (35169) 2-14-79
Управление социальной защита населения администрации Южноуральского городского округа
8 (35134) 4-25-68,
8 (35134) 4-10-55
Также задать вопросы по порядку предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет можно по телефону министерства социальных отношений 8-912-806-84-96.