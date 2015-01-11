2021-04-12YEKT12:00:00 | Губерния Челябинская область – развитию космической отрасли Источник: ЧМК









Челябинская область может по праву гордиться своим вкладом в развитие отечественной и мировой космонавтики. Талантливые конструкторы и высококвалифицированные специалисты промышленных предприятий региона внесли свой вклад в развитие космической отрасли. Сегодня, в шестидесятую годовщину первого полета человека в космос, они получают поздравления с Днем космонавтики.

В Миассе работает Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева. Это один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. Назван он в честь конструктора боевой ракетной техники, академика Виктора Макеева. Предприятие занимается проектированием космических аппаратов, предназначенных для краткосрочных прогнозов землетрясений, разработкой авиационного ракетного комплекса космического назначения «Воздушный старт» и комплекса с ракетой-носителем тяжелого класса «Россиянка» с многоразовой первой ступенью, дооборудованием баллистических ракет подводных лодок в космические ракеты-носители.В рамках конверсионной деятельности ГРЦ принимает участие в программах Роскосмоса и в создании систем и оборудования для народного хозяйства. В разных стадиях разработки находятся предназначенные для мирного использования ракеты-носители, использующие как традиционные способы старта (пуск из шахты подводной лодки и из наземной пусковой установки), так и способы старта ракет с поверхности моря, с надводного корабля или с самолета из районов, максимально удовлетворяющих требованиям заказчиков пусков. Также предприятие участвует в разработке и самостоятельно создает малые космические аппараты.***Мало кто знает, но трамваи - только пятая часть производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Все остальное - оборонная и космическая продукция.Космический корабль «Союз ТМА-21» - первый из «Союзов», которому в честь юбилея выхода человека в космос дали персональное имя - «Юрий Гагарин». Выйти на орбиту и спуститься с нее корабль может только благодаря Усть-Катавскому вагоностроительному заводу, где сделали уникальную установку. Знаменитый «Буран» получил комплекс практически идеальных двигателей именно от УКВЗ. Двигатель усть-катавской сборки стоял и на первой в истории человечества космической станции. В декабре 1964 года «Союз-5» с помощью усть-катавской установки впервые пристыковался к «Союзу-4». Они же были одними из первых, кто начинал освоение Луны: в 1956 году усть-катавские умельцы получили заказ на двигатель для космоса, с его помощью корабль должен был сесть на поверхность Луны и вернуться обратно.***Космолет «Буран», способный многократно взлетать и садиться в автоматическом режиме, создавали всей могучей страной. Челябинский металлургический комбинат помог жаростойкой «броней» для корпуса. Часть авионики (авиационной механики и электроники) делал радиозавод «Полет».ЧМК уже более 60 лет вносит вклад в развитие отечественной космонавтики, поставляя металлопродукцию на нужды отрасли. Только за прошлый год комбинат отгрузил около 50 тысяч тонн нержавеющего проката.С применением высококачественных сталей и сплавов ЧМК создавались двигатели ракет первой и второй ступеней, осуществляющих вывод на орбиту космических кораблей серий «Восток», «Восход», «Союз» и «Прогресс», американских кораблей «Атлантис» и почти всех других искусственных спутников Земли. Продукция ЧМК шла на изготовление корпусов емкостей для хранения сжиженных газов и топлива, обшивки летательных аппаратов и других деталей ракетно-космической техники.Для нужд космоса коллектив ЧМК разрабатывал и производил совершенно новые жаропрочные стали и сплавы. Например, для несгораемой оболочки корабля «Энергия-Буран» использовался сплав, который выдерживает температуру до 3000℃. Всего же ученые и технологи ЧМК создали более 140 специальных марок сталей, а освоили в производстве свыше 1800.«Существующие на тот момент стали не отвечали нужным характеристикам, перед нами стояла задача разработать такие материалы, которые бы обеспечили надежность летательного аппарата и были жаропрочными. Подобных технологий не было в мире, мы занимались созданием с нуля. Огромную помощь оказывали ученые различных институтов. Был построен специальный цех. Иногда выплавляли более 20 вариантов, чтобы получить необходимые свойства. С каждым шагом появлялся опыт, мы накапливали базу. Когда Юрий Гагарин полетел в космос, воодушевленные успехом нашего космонавта, мы продолжали совершенствовать свою продукцию», – вспоминает бывший генеральный директор ЧМК, заслуженный металлург РФ Рашат Максутов.А вы знали, что...?



Юрий Гагарин еще и металлург. 12 мая 1961 года первый летчик-космонавт, герой Советского союза за проявленный героизм стал Почетным членом коллектива Челябинского металлургического комбината, о чем работники предприятия сообщили ему при личной встрече.







В прошлом году космонавт Сергей Рязанский сделал снимок Челябинской области с борта МКС и разместил его в Instagram. «А это Челябинск, - написал автор. - Челябинские энергетики настолько суровы, что город видно даже из космоса».







Это не первый снимок городов области из космоса, ранее такой чести был удостоен Магнитогорск. Фото было сделано космонавтом Сергеем Рыжиковым.



Подводя итог, можно сказать, что вклад Южного Урала в развитие космонавтики неоценим. Да и в наше время на Урале выпускаются компоненты системы управления ракетоносителей «Союз», никель-водородные аккумуляторные батареи для спутников, компоненты для спутников и многое другое. Источник: ЧМКЧелябинская область может по праву гордиться своим вкладом в развитие отечественной и мировой космонавтики. Талантливые конструкторы и высококвалифицированные специалисты промышленных предприятий региона внесли свой вклад в развитие космической отрасли. Сегодня, в шестидесятую годовщину первого полета человека в космос, они получают поздравления с Днем космонавтики.В Миассе работает Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева. Это один из крупнейших научно-конструкторских центров Россиипо разработке ракетно-космической техники. Назван он в честь конструктора боевой ракетной техники, академика Виктора Макеева. Предприятие занимается проектированием космических аппаратов, предназначенных для краткосрочных прогнозов землетрясений, разработкой авиационного ракетного комплекса космического назначения «Воздушный старт» и комплекса с ракетой-носителем тяжелого класса «Россиянка» с многоразовой первой ступенью, дооборудованием баллистических ракет подводных лодок в космические ракеты-носители.В рамках конверсионной деятельности ГРЦ принимает участие в программах Роскосмоса и в создании систем и оборудования для народного хозяйства. В разных стадиях разработки находятся предназначенные для мирного использования ракеты-носители, использующие как традиционные способы старта (пуск из шахты подводной лодки и из наземной пусковой установки), так и способы старта ракет с поверхности моря, с надводного корабля или с самолета из районов, максимально удовлетворяющих требованиям заказчиков пусков. Также предприятие участвует в разработке и самостоятельно создает малые космические аппараты.Мало кто знает, но трамваи - только пятая часть производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Все остальное - оборонная и космическая продукция.Космический корабль «Союз ТМА-21» - первый из «Союзов», которому в честь юбилея выхода человека в космос дали персональное имя - «Юрий Гагарин». Выйти на орбиту и спуститься с нее корабль может только благодаря Усть-Катавскому вагоностроительному заводу, где сделали уникальную установку. Знаменитый «Буран» получил комплекс практически идеальных двигателей именно от УКВЗ. Двигатель усть-катавской сборки стоял и на первой в истории человечества космической станции. В декабре 1964 года «Союз-5» с помощью усть-катавской установки впервые пристыковался к «Союзу-4». Они же были одними из первых, кто начинал освоение Луны: в 1956 году усть-катавские умельцы получили заказ на двигатель для космоса, с его помощью корабль должен был сесть на поверхность Луны и вернуться обратно.***Космолет «Буран», способный многократно взлетать и садиться в автоматическом режиме, создавали всей могучей страной. Челябинский металлургический комбинат помог жаростойкой «броней» для корпуса. Часть авионики (авиационной механики и электроники) делал радиозавод «Полет».ЧМК уже более 60 лет вносит вклад в развитие отечественной космонавтики, поставляя металлопродукцию на нужды отрасли. Только за прошлый год комбинат отгрузил около 50 тысяч тонн нержавеющего проката.С применением высококачественных сталей и сплавов ЧМК создавались двигатели ракет первой и второй ступеней, осуществляющих вывод на орбиту космических кораблей серий «Восток», «Восход», «Союз» и «Прогресс», американских кораблей «Атлантис» и почти всех других искусственных спутников Земли. Продукция ЧМК шла на изготовление корпусов емкостей для хранения сжиженных газов и топлива, обшивки летательных аппаратов и других деталей ракетно-космической техники.Для нужд космоса коллектив ЧМК разрабатывал и производил совершенно новые жаропрочные стали и сплавы. Например, для несгораемой оболочки корабля «Энергия-Буран» использовался сплав, который выдерживает температуру до 3000℃. Всего же ученые и технологи ЧМК создали более 140 специальных марок сталей, а освоили в производстве свыше 1800.«Существующие на тот момент стали не отвечали нужным характеристикам, перед нами стояла задача разработать такие материалы, которые бы обеспечили надежность летательного аппарата и были жаропрочными. Подобных технологий не было в мире, мы занимались созданием с нуля. Огромную помощь оказывали ученые различных институтов. Был построен специальный цех. Иногда выплавляли более 20 вариантов, чтобы получить необходимые свойства. С каждым шагом появлялся опыт, мы накапливали базу. Когда Юрий Гагарин полетел в космос, воодушевленные успехом нашего космонавта, мы продолжали совершенствовать свою продукцию», – вспоминает бывший генеральный директор ЧМК, заслуженный металлург РФЮрий Гагарин еще и металлург. 12 мая 1961 года первый летчик-космонавт, герой Советского союза за проявленный героизм стал Почетным членом коллектива Челябинского металлургического комбината, о чем работники предприятия сообщили ему при личной встрече.В прошлом году космонавт Сергей Рязанский сделал снимок Челябинской области с борта МКС и разместил его в Instagram. «А это Челябинск, - написал автор. - Челябинские энергетики настолько суровы, что город видно даже из космоса».Это не первый снимок городов области из космоса, ранее такой чести был удостоен Магнитогорск. Фото было сделано космонавтом Сергеем Рыжиковым.Подводя итог, можно сказать, что вклад Южного Урала в развитие космонавтики неоценим. Да и в наше время на Урале выпускаются компоненты системы управления ракетоносителей «Союз», никель-водородные аккумуляторные батареи для спутников, компоненты для спутников и многое другое. AzAzA 2021-04-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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