2021-04-12YEKT12:00:00 | Губерния Более двадцати цифровых инициатив были созданы по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области Источник: пресс-служба минцифры Челябинской области









Стратегическая сессия «Цифровая прокачка» была проведена в Челябинской области впервые. Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин и присутствовавшие ИТ-эксперты отобрали более двадцати цифровых инициатив в сферах образования, здравоохранения, госуправления, городской среды, транспорта и логистики для дальнейшей проработкиСтратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» проводится в Челябинской области впервые. Организатором мероприятия выступили АНО «Цифровая экономика» и Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.В течение двух дней федеральные и региональные ИТ-эксперты работали над формированием конкретных инициатив и решений по цифровизации сфер образования, здравоохранения, госуправления, городской среды, транспорта и логистики Челябинской области, которые способны повысить уровень жизни населения и улучшить работу органов власти.По итогам групповой работы состоялась защита цифровых инициатив. Результаты принимал первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, назначенный в прошлом году ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона. Кроме того, все проекты прошли оценку со стороны участников стратегической сессии.В результате эксперты отобрали более 20 решений для дальнейшей проработки. В их числе: умные парковки, контроль работы общественного транспорта, оптимизация работы служб такси за счет сокращения числа нелегальных перевозчиков, умная диспансеризация, создание цифровой системы моделирования в здравоохранении (учет движения потока пациентов, карет скорой и других параметров), контроль подрядчиков в сфере ЖКХ, создание личного кабинета педагога и другие.«Мы всем проектам дали время на доработку, потому что невозможно за пять часов составить дорожную карту, сформулировать расчеты по ресурсному обеспечению. В течение недели по всем инициативам будет проведена такая работа, и дальше мы посмотрим на то, какие проекты и в какой очередности можно будет реализовывать в рамках текущих задач», - отметил Виктор Мамин.Подводя итоги мероприятия директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что «Цифровая прокачка» прошла хорошо, а на каждую задачу, которая стоит сегодня перед регионом, есть не одно, а несколько цифровых решений.«Уже проведена большая работа по созданию необходимой информационной инфраструктуры, по базовым направлениям развития цифровой экономики. Сейчас нужно сделать акцент на конкретных сервисах, которые будут полезны для жителей. Важно продолжать доверительный диалог между органами власти и цифровым бизнесом, с отраслью с тем, чтобы улавливать их потребности, ставить их в приоритет и вместе с ними вырабатывать правильные решения. Успех будет зависеть от эффективности этого диалога», - отметил представитель АНО «Цифровая экономика».Он также подчеркнул, что впереди ожидает большая работа: к 1 сентября 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина во всех субъектах страны, включая Челябинскую область, должны быть утверждены стратегии цифровой трансформации регионов. Инициативы, созданные на «Цифровой прокачке» и прошедшие отбор по итогам доработки, войдут в карту внедрения цифровых решений в регионе до 2030 года. Источник: пресс-служба минцифры Челябинской областиСтратегическая сессия «Цифровая прокачка» была проведена в Челябинской области впервые. Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин и присутствовавшие ИТ-эксперты отобрали более двадцати цифровых инициатив в сферах образования, здравоохранения, госуправления, городской среды, транспорта и логистики для дальнейшей проработкиСтратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» проводится в Челябинской области впервые. Организатором мероприятия выступили АНО «Цифровая экономика» и Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.В течение двух дней федеральные и региональные ИТ-эксперты работали над формированием конкретных инициатив и решений по цифровизации сфер образования, здравоохранения, госуправления, городской среды, транспорта и логистики Челябинской области, которые способны повысить уровень жизни населения и улучшить работу органов власти.По итогам групповой работы состоялась защита цифровых инициатив. Результаты принимал первый заместитель губернатора Челябинской областиназначенный в прошлом году ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона. Кроме того, все проекты прошли оценку со стороны участников стратегической сессии.В результате эксперты отобрали более 20 решений для дальнейшей проработки. В их числе: умные парковки, контроль работы общественного транспорта, оптимизация работы служб такси за счет сокращения числа нелегальных перевозчиков, умная диспансеризация, создание цифровой системы моделирования в здравоохранении (учет движения потока пациентов, карет скорой и других параметров), контроль подрядчиков в сфере ЖКХ, создание личного кабинета педагога и другие.«Мы всем проектам дали время на доработку, потому что невозможно за пять часов составить дорожную карту, сформулировать расчеты по ресурсному обеспечению. В течение недели по всем инициативам будет проведена такая работа, и дальше мы посмотрим на то, какие проекты и в какой очередности можно будет реализовывать в рамках текущих задач», - отметил.Подводя итоги мероприятия директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»отметил, что «Цифровая прокачка» прошла хорошо, а на каждую задачу, которая стоит сегодня перед регионом, есть не одно, а несколько цифровых решений.«Уже проведена большая работа по созданию необходимой информационной инфраструктуры, по базовым направлениям развития цифровой экономики. Сейчас нужно сделать акцент на конкретных сервисах, которые будут полезны для жителей. Важно продолжать доверительный диалог между органами власти и цифровым бизнесом, с отраслью с тем, чтобы улавливать их потребности, ставить их в приоритет и вместе с ними вырабатывать правильные решения. Успех будет зависеть от эффективности этого диалога», - отметил представитель АНО «Цифровая экономика».Он также подчеркнул, что впереди ожидает большая работа: к 1 сентября 2021 года по поручению Президента Россииво всех субъектах страны, включая Челябинскую область, должны быть утверждены стратегии цифровой трансформации регионов. Инициативы, созданные на «Цифровой прокачке» и прошедшие отбор по итогам доработки, войдут в карту внедрения цифровых решений в регионе до 2030 года. AzAzA 2021-04-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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