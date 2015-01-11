В Озерске состоялось открытое первенство по плаванию

11 апреля В КСК "Лидер" при поддержке Управления по ФКиС Озерского городского округа и директора МБУ "Арена" Родина С.И. состоялось Открытое Первенство Озерска по плаванию.
В соревнованиях приняли участие любители спортивного плавания разных возрастов: от ребят 14-ти лет из ДЮСШ до легенды Озерского плавания 78-летнего Бориса Прокофьевича Буянова. Представительная судейская коллегия в составе которой находились судьи всероссийской и международной категории под руководством Главного судьи соревнований Калачевой М.А. провела соревнования на высоком уровне. Успешно выступили воспитанники Волеговой Е.Б. из группы оздоровительного плавания, показавшие время, превышающее нормативы 1 юношеского и даже 3 взрослого разрядов! Спортсменам из соседнего Снежинска, принявшим участие в нашем турнире посчастливилось увезти с собой несколько золотых медалей, а так же серебро за эстафету, где победителем стала команда из ДЮСШ. Все участники соревнований получили положительный заряд бодрости и стимул для подготовки к следующим соревнованиям.
Федерация плавания Озерского городского округа.