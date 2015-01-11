На Южном Урале в мае начнутся работы по благоустройству 246 дворов и общественных пространств

В Челябинской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик обретут 128 скверов и 118 дворов, сообщает минстрой.

Это больше, чем было запланировано изначально. Существенная экономия по результатам проведения торгов позволила в этом году включить в план благоустройства вместо 70 дворов 118, а вместо 117 общественных пространств – 128. Подготовительные работы уже начались, в мае, когда оттает грунт, они продолжатся в полном объеме. Общий объем финансирования составит 1,3 млрд рублей. Кроме того, продолжится реализация двух проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – это парк культуры им. Н.Д. Томина в Троицке и набережная «Родной берег» в Нязепетровске.

А какие объекты будут благоустроены в следующем году, предстоит решить южноуральцам в рамках всероссийского голосования. С 26 апреля по 30 мая на новой платформе 74.gorodsreda.ru жители всех 43 муниципалитетов будут сами выбирать, что и в каком общественном месте должно появиться: лавочки, уличные тренажеры или качели. Списко объектов для голосования уже известен.

Например, уфалейцам предложат выбрать, какой из парков благоустроить в первую очередь – Комсомольский или Сиреневый. В Комсомольском парке проектом предусмотрено оформление входной арки, зонирование для активного отдыха, благоустройство пляжной зоны, дорожек и тропинок. В Сиреневом парке в проекте предлагается смонтировать уличное освещение, установить скамейки, урны, инсталляцию пятилистного цветка сирени. Существующие зеленые кусты сирени сохраняются, а рядом предусматривается высадка шаровидной ивы. В центрах сложившихся газонов планируется создать цветочные клумбы. Сложный выбор предстоит сделать уфалейцам.

Непросто будет и жителям Златоуста. Им также надо будет отдать предпочтение только одному общественному пространству: парку «Дворцовый», скверу между улицей Дворцовой, 1 (горбольница №3) и улицей Тургенева, 7, или пешеходной зоне на проспекте Мира.

В Дворцовом парке предлагается сделать пешеходные дорожки, поставить скамейки и урны, выполнить озеленение. Кроме того, в парке появится освещение, детская игровая и спортивная зоны, цветочные клумбы.

В сквере, расположенном между уллицей Дворцовой, 1 (городская больница №3) и улицей Тургенева, 7, планируется устройство пешеходных зон, скамеек и урн для удобства жителей, а также ремонт лестничных маршей. Также предусмотрено новое освещение, озеленение и цветочные клумбы.

На пешеходной зоне по прпоспекту Мира может появиться освещение, пешеходные дорожки, зоны отдыха, скамейки, урны, а также планируется озеленение. Выбор за златоустовцами.

Кыштымцы будут определять, какой набережной быть обновленной в 2022 году: северной или южной протоки. В первом варианте проектируемая территория располагается в центральной части Кыштыма: от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной речки Кыштымка начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) на восток до улицы Республики, 10 (здание бывшей прогимназии). По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).

Вторая территория, попавшая в голосование, также находится в центральной части Кыштыма: от моста по улице Республики в районе библиотеки им. Б. Е. Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной занимает территорию от моста по улице Республики до земельного участка по улице Кооперативной, 7, и ограничена с северной стороны внутриквартальным проездом. Правобережная часть (с южной стороны) - от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.

Иллюстрации предоставлены пресс-службой минстроя Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46551/