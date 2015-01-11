Муниципальные экологи напоминают, что за нарушения правил парковки предусмотрены штрафы

Каждую весну становится актуальной проблема парковки автомобилей на газонах, детских площадках, территориях для отдыха и зеленых насаждений. Специалисты отдела охраны окружающей среды проводят рейды и составляют по таким фактам протоколы об административных правонарушениях (часть 10 статья 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области»).

Спорные ситуации возникают и по поводу того, является ли тот или иной элемент благоустройства газоном. В законе дана чёткая формулировка того, какой элемент может считаться таковым. Муниципальные экологи напоминают автовладельцам о том, что газон – это участок земной поверхности, который не имеет твёрдого покрытия, имеет искусственное ограждение от проезжей части, в частности, в виде бордюрного камня или поребрика, и предназначен для произрастания растений.

Зимой под снегом границы газона зачастую не видны. Весной снег сходит, а автовладельцы, продолжают оставлять машины в неположенном месте, тем самым наносят вред территориям, предназначенным для озеленения. Нарушается грунт, разрушается бордюрное ограждение. Кроме того, из-за отсутствия свободных мест, автовладельцы часто оставляют свои машины на местах, препятствующих подъезду спецтранспорта к месту сбора твердых коммунальных отходов.

За подобные нарушения Законом Челябинской области предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан – в размере от 1 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Отметим, что за апрель текущего года в округе было составлено 9 протоколов за парковку на газонах, рейды по выявлению нарушителей продолжаются..

Следует напомнить, что жители могут решить вопрос об увеличении парковочных мест на придомовых территориях. Для это необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением о необходимости проведения собрания жильцов МКД. Далее специалисты управляющей компании должны подготовить необходимые документы для оборудования парковки на придомовой территории.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46552/