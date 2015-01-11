2021-04-13YEKT10:00:00 | Новости Городские новости На проспекте Карла Маркса начат новый этап реконструкции Одна из самых оживленных пешеходных зон Озерска за несколько месяцев должна полностью преобразиться в рамках благоустройства, которое было начато в 2019 году при активной поддержке жителей округа и получило свое продолжение в текущем году.

Преобразования на общественной территории, именуемой в народе «Бродвеем», озерчане ждали много лет и входе публичных обсуждений единодушно высказались за них. Проект, предполагавший масштабное обновление, был поделен на три этапа: первый коснулся участка пешеходной зоны от магазина «Орфей» до магазина «Наш мир», второй и третий – двух участков от магазина «Наш мир» до магазина «Мебельный». Современный облик «Бродвей», как место отдыха, начал обретать по мере финансирования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 – 2024 годы».

Весна 2021 года стала очередным поворотным моментом в судьбе пешеходной зоны: 1 апреля к работам на объекте приступил подрядчик, ставший победителем в ходе двух аукционов. ООО «Торговый дом «Монолит» предстоит довести проект до логического завершения – реализовать его на двух «не освоенных» ранее участках. На сегодняшний день здесь ведется демонтаж старых конструкций и малых архитектурных форм, а также подготовка к обустройству велодорожки.

По данным Управления капитального строительства администрации округа, курирующего ход реконструкции, строители должны сдать объект под ключ 30 сентября текущего года. В результате, на пешеходной зоне будет произведена замена асфальта и брусчатки, отремонтирован фонтан, обновлены зеленые насаждения, установлены стильные скамейки, урны и вазоны, оборудован туалет, проложена велодорожка. В зоне реконструкции не останется ни одного торгового киоска. Озерчане получат то же самое, типовое благоустройство, уже выполненное на первом этапе и получившее высокую оценку на областном уровне (напомним, что данный проект вошел в тройку отобранных от региона наряду с проектами Снежинска и Троицка и заявлен в номинации «Улица как общественное пространство» Всероссийского ежегодного конкурса по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству).

На вопрос, нуждается ли Озерск в современной городской среде, а именно благоустройстве на проспекте Карла Маркса, ответил Андрей Лучников, депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов:

- Я считаю, однозначно - да. Проспект Карла Маркса отображает вехи в жизни города. Это некий показатель состояния города в разные времена. Тем важнее уделить ему внимание. Сегодня озерчане четко сформулировали запрос на комфортное место отдыха: раньше по проспекту люди старались пробежать побыстрее домой или на работу, сейчас выбирают его местом для досуга и прогулок.





Первый этап преобразований, от «Орфея» до «Детского мира», вызвал положительные отклики у жителей. Вести дальнейшие работы по реконструкции пешеходной зоны - от «Нашего мира» до «Мебельного» - стало разумным продолжением. Важно, что эта территория будет обновлена с учётом интересов горожан разного возраста, и уверен, что она станет востребованным общественными пространством.

Напоминаем, что совсем скоро, 26 апреля на сайте https://74.gorodsreda.ru/ стартует голосование, которое продлится до 30 мая и в котором сможет принять участие каждый житель Озерского городского округа старше 14 лет. Нам будет дано ровно 35 дней, чтобы определиться с тем, какие именно объекты – сквер, пешеходную зону родного округа или другое - необходимо благоустроить в первоочередном порядке в будущем, 2022 году.























































Информация предоставлена: Преобразования на общественной территории, именуемой в народе «Бродвеем», озерчане ждали много лет и входе публичных обсуждений единодушно высказались за них. Проект, предполагавший масштабное обновление, был поделен на три этапа: первый коснулся участка пешеходной зоны от магазина «Орфей» до магазина «Наш мир», второй и третий – двух участков от магазина «Наш мир» до магазина «Мебельный». Современный облик «Бродвей», как место отдыха, начал обретать по мере финансирования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 – 2024 годы».Весна 2021 года стала очередным поворотным моментом в судьбе пешеходной зоны: 1 апреля к работам на объекте приступил подрядчик, ставший победителем в ходе двух аукционов. ООО «Торговый дом «Монолит» предстоит довести проект до логического завершения – реализовать его на двух «не освоенных» ранее участках. На сегодняшний день здесь ведется демонтаж старых конструкций и малых архитектурных форм, а также подготовка к обустройству велодорожки.По данным Управления капитального строительства администрации округа, курирующего ход реконструкции, строители должны сдать объект под ключ 30 сентября текущего года. В результате, на пешеходной зоне будет произведена замена асфальта и брусчатки, отремонтирован фонтан, обновлены зеленые насаждения, установлены стильные скамейки, урны и вазоны, оборудован туалет, проложена велодорожка. В зоне реконструкции не останется ни одного торгового киоска. Озерчане получат то же самое, типовое благоустройство, уже выполненное на первом этапе и получившее высокую оценку на областном уровне (напомним, что данный проект вошел в тройку отобранных от региона наряду с проектами Снежинска и Троицка и заявлен в номинации «Улица как общественное пространство» Всероссийского ежегодного конкурса по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству).На вопрос, нуждается ли Озерск в современной городской среде, а именно благоустройстве на проспекте Карла Маркса, ответилИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-13YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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