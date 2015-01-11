На Южном Урале началась подготовка к Бажовке

Началась подготовка к Бажовскому фестивалю народного творчества 2021 года. В этом году Бажовка пройдет 18-20 июня в 28-ой раз. Площадкой для проведения фестиваля все так же останется Пластовский район Челябинской области. XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – одно из самых масштабных и ярких событий лета на Южном Урале. Традиционно он проводится в середине июня, в дни летнего солнцестояния. Учредителями и организаторами фестиваля выступают министерство культуры Челябинской области и Челябинский государственный центр народного творчества. В прошлом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, фестиваль был перенесен на 2021 год. Оргкомитет уже начал свою работу по подготовке фестиваля. Состоялся выезд специалистов Центра народного творчества на фестивальную поляну. Скоро на ней пройдет грандиозный субботник. Проходят первые организационные совещания, определяются основные условия участия и рождаются новые идеи.В этом году организаторы фестиваля готовят сюрприз не только участникам, но и гостям Бажовки. Главный посыл #сохранимтрадиции трансформируется и приобретает формы. «Мы хотим, чтобы каждый из нас заглянул вглубь истории своей семьи, своего рода, своего этноса, осознал свою этнокультурную значимость и рассказал об этом на площадках Бажовки», – говорят организаторы.Как это сделать? Надеть традиционный костюм, отдельные его элементы или стилизованную одежду и приехать на фестиваль. Каждому такому гостю обещают памятный сувенир.Следите за новостями на сайте Центра народного творчества, на сайте Фестиваля и в социальных сетях.