» Достопримечательности Челябинской области могут попасть в топ-1000 культурных брендов России

Конкурс по выявлению лучших культурных и туристических брендов страны запущен в 2019 году на общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф. Первые 500 объектов названы членами жюри, а оставшиеся предложены самими россиянами.Так, решением экспертной комиссии в топ-500 попали челябинский метеорит, музей-заповедник «Аркаим», урочище «Пороги», озеро Зюраткуль, а в номинации «Гений места» – Игорь Васильевич Курчатов.Внести на платформу и описать локальный бренд могли все желающие с 4 ноября 2020 по 31 января 2021 года. Организаторы конкурса получили 1478 заявок со всех регионов России, из присланных южноуральскими пользователями во второй этап конкурса прошли Большая Каменная река в нацпарке «Таганай», памятники «Первая палатка» и «Тыл – фронту» в Магнитогорске, парк Иткульской культуры на озере Иткуль.Народное голосование продлится до 30 апреля 2021 года. Его результаты не только определят судьбу приза зрительских симпатий, но и будут учитываться жюри при определении популярности российских достопримечательностей.Конкурс проходит при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Министерства культуры, Ростуризма, Министерства сельского хозяйства, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.