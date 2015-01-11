» Южноуральцев ждут погодные «качели»

В Челябинской области прогнозируется 24-градусный перепад температур.

По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью столбики термометров покажут от нуля до плюс 5 градусов, в низинах – до минус 3. Днем 14 апреля потеплеет до 16-21 градусов выше нуля. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер южной четверти (Ю-З, Ю, Ю-В) со скоростью 2-7 м/с.

Напомним, что в отдельных районах региона нехарактерная для апреля жара (среднесуточная температура выше нормы на 7 градусов) сохранится до конца рабочей недели.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-zhdut-pogodnye-kacheli_136137.html