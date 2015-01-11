В Челябинске открывается VI Региональный Форум практической психологии образования

В Челябинске, на площадке ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», с 14 по 16 апреля проводится VI Региональный Форум практической психологии образования. В его рамках состоятся Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог-2021», «Ярмарка психолого-педагогических идей», семинары-практикумы, мастер-классы, дискуссионные площадки, открытые занятия, воркшопы и творческие мастерские, сообщает минобрнауки.В форуме принимают участие педагоги-психологи и психологи образовательных организаций, руководители образовательных организаций, специалисты муниципальных органов управления образованием, научные работники, представители педагогической и родительской общественности и НКО, представители организаций и учреждений, занимающихся инструментальным обеспечением психологической практики, изданием профессиональной и популярной литературы в сфере психологии и педагогики.К участию также приглашены психологи учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения, МВД и МЧС, другие заинтересованные лица.Конкурс «Педагог-психолог-2021» представляет практическую программу, ориентированную на повышение профессионального уровня, раскрытие потенциала специалистов-психологов. Он включает четыре тура. Первый является заочным, в котором конкурсанты уже выполнили конкурсное задание, представив «Визитную карточку» - видеоролик и характеристику своей профессиональной деятельности. Во втором туре, он проходит уже очно, участник показывает творческую презентацию, в третьем — мастер-класс. В четвертом туре конкурсант представляет свой «Профессиональный кейс» — демонстрирует психолого-педагогическую проблему, производит ее оценку и анализ и предлагает решение проблемы.Известно, что в очных этапах примут участие девять конкурсантов. По результатам всех туров участник, набравший максимальное количество баллов, будет признан абсолютным победителем конкурса. Также будут определены победители, занявшие II и III места. Остальным участникам финала (пять человек) присуждается звание лауреата конкурса.С программой форума можно ознакомиться здесь.
Источник: пресс-служба минобрнауки Челябинской области