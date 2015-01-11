Южноуральские работодатели сделали запросы в ПФР на подтверждение статуса предпенсионера для 5260 сотрудников

С 1 января 2019 года за россиянами, которым до выхода на пенсию осталось пять и менее лет, законодательно закрепили право на статус – лица предпенсионного возраста. Для этой категории установили ряд мер социальной поддержки и льгот. Получить этот статус можно при обращении в Пенсионный фонд России.В 2020 году в территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области поступило запросов на подтверждение статуса предпенсионера для 7324 южноуральцев (2436 человек сделали это лично, за 4888 человек отправили запросы работодатели). В 2021 году работодатели сделали запросы для 5260 сотрудников, в Пенсионный фонд самостоятельно обратились 224 человека, сообщает региональное отделение ПФР.В 2021 году право на получение страховой пенсии по старости имеют женщины 56 с половиной лет и мужчины с 61 с половиной года. Оформить предпенсионный статус могут мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968 годов рождения. Если южноуралец относится к категории льготников, имеющих право на досрочный выход на пенсию, право на льготы будет возникать за 5 лет до появления оснований по назначению пенсии.Самый простой способ получения статуса предпенсионера – обратиться к своему работодателю, он сделает запрос без вашего участия. В других случаях южноуральцы могут действовать через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР (www.pfrf.gov.ru) и портал госуслуг (gosuslugi.ru). Для получения справки необходимо выбрать в Личном кабинете гражданина раздел «Пенсии», затем вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать учреждение, куда нужно предоставить сведения. Сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить и распечатать.Сведения об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста можно получить в клиентских службах управлений Пенсионного фонда и в МФЦ.