Нацпроект «Культура»: в Златоусте обновляют Дом культуры Центрального поселка

Дом культуры для Центрального поселка Златоуста – точка притяжения жителей всех возрастов. В нем функционируют 15 клубных формирований, в которых участвуют более 200 человек. Благодаря национальному проекту «Культура» в марте здесь начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.В здании уже произведена замена окон, ведутся электромонтажные работы, ремонт кровли, отделка внутренних помещений на втором этаже. Запланированы работы по ремонту фасада, входной группы, большого и малого залов.«Дом культуры поселка Центрального в прошлом году признан лучшим сельским культурно-досуговым учреждением области. Высокая и заслуженная оценка! Благодаря реализации национального проекта «Культура» и поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера у ДК будет современный облик и оборудование. Уверен, это даст не только дополнительный стимул коллективу и творческим объединениям, но и новые возможности для развития культурной жизни поселка», – прокомментировал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.На капитальный ремонт поселкового ДК получено по нацпроекту порядка четырех миллионов рублей. Кроме того, три миллиона направлено из областного бюджета по государственной программе Челябинской области «Развитие культуры и туризма» для укрепления материально-технической базы учреждения. На эти средства будет приобретено новое световое, звуковое, видеопроекционное оборудование, современные театральные кресла и одежда сцены. Также предусмотрено софинансирование из местного бюджета.
Источник: пресс-служба администрации Златоуста