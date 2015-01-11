2021-04-14YEKT14:00:00 | Губерния Южноуральские студенты могут претендовать на национальную премию для конструкторов сельскохозяйственных машин Источник: PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования









С 12 апреля по 3 ноября пройдет пятый конкурс среди студентов на соискание Национальной премии имени Ежевского А.А. Студенты из Челябинской области уже трижды входили в число лучших молодых конструкторов в области сельхозмашиностроения. Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, стратегическим партнером премии в 2021 году выступает ООО «КЗ «Ростсельмаш». В нем смогут принять участие студенты из ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)».Для участия в конкурсе приглашаются студенты 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета высших учебных заведений очной формы обучения, представляющие факультеты, которые связаны с конструированием современных сельскохозяйственных машин, оборудования, узлов и агрегатов для растениеводства и кормопроизводства. Основными критериями для оценки соискателей являются высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни вуза.Конкурсные работы студентов будут приниматься с 23 августа по 22 сентября 2021 года. Оценивать работы соискателей премии в 2021 году будут руководители крупнейших российских заводов по производству сельхозтехники, руководство Ассоциации «Росспецмаш», Минпромторга России, ФГУП «НАМИ» и отраслевых СМИ. До 30 лауреатов могут получить не только ценные призы и денежные премии, но также предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники.Подведение итогов премии пройдет 3 ноября – в день рождения Александра Александровича Ежевского. Торжественное награждение состоится на площадке одного из крупнейших российских и мировых производителей сельхозтехники – компании «Ростсельмаш».Премия была учреждена Ассоциацией «Росспецмаш» в 2017 году. За четыре года ее лауреатами уже стали 37 студентов из Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Иркутской, Омской, Челябинской, Ростовской, Курганской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кемеровской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Самарской, Новосибирской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга.Справочно:В 2017 году студентка ЮУрГАУ Ксения Антонова стала лауреатом премии, представив проект «Совершенствование распределительного рабочего органа пневматической зерновой сеялки». В 2019 году одной из победительниц конкурса стала студентка того же вуза Нигора Мирова с проектом «Конструктивно-технологическое совершенствование устройства для ввода посевного материала в пневматической высевающей системе зерновой сеялки». В 2020 году Александра Кожевникова из ЮУрГАУ победила с проектом «Механико-технологический подход к совершенствованию систем контроля высева пневматических сеялок». Источник: PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудованияС 12 апреля по 3 ноября пройдет пятый конкурс среди студентов на соискание Национальной премии имени Ежевского А.А. Студенты из Челябинской области уже трижды входили в число лучших молодых конструкторов в области сельхозмашиностроения. Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, стратегическим партнером премии в 2021 году выступает ООО «КЗ «Ростсельмаш». В нем смогут принять участие студенты из ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)».Для участия в конкурсе приглашаются студенты 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета высших учебных заведений очной формы обучения, представляющие факультеты, которые связаны с конструированием современных сельскохозяйственных машин, оборудования, узлов и агрегатов для растениеводства и кормопроизводства. Основными критериями для оценки соискателей являются высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни вуза.Конкурсные работы студентов будут приниматься с 23 августа по 22 сентября 2021 года. Оценивать работы соискателей премии в 2021 году будут руководители крупнейших российских заводов по производству сельхозтехники, руководство Ассоциации «Росспецмаш», Минпромторга России, ФГУП «НАМИ» и отраслевых СМИ. До 30 лауреатов могут получить не только ценные призы и денежные премии, но также предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники.Подведение итогов премии пройдет 3 ноября – в день рождения Александра Александровича Ежевского. Торжественное награждение состоится на площадке одного из крупнейших российских и мировых производителей сельхозтехники – компании «Ростсельмаш».Премия была учреждена Ассоциацией «Росспецмаш» в 2017 году. За четыре года ее лауреатами уже стали 37 студентов из Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Иркутской, Омской, Челябинской, Ростовской, Курганской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кемеровской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Самарской, Новосибирской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга.Справочно:В 2017 году студентка ЮУрГАУстала лауреатом премии, представив проект «Совершенствование распределительного рабочего органа пневматической зерновой сеялки». В 2019 году одной из победительниц конкурса стала студентка того же вузас проектом «Конструктивно-технологическое совершенствование устройства для ввода посевного материала в пневматической высевающей системе зерновой сеялки». В 2020 годуиз ЮУрГАУ победила с проектом «Механико-технологический подход к совершенствованию систем контроля высева пневматических сеялок». AzAzA 2021-04-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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