» Пресс-релиз по ДТП по вине нетрезвого водителя

12 апреля 2021 года, в 18 часов 45 минут, в городе Озерск, во дворе дома 6 по ул. Семенова, водитель, управляя автомобилем Ауди –А6, совершил наезд на стоящий автомобиль Ниссан Альмера.

Причинив технические повреждения транспортному средству водитель на Ауди – А6 скрылся с места дорожно – транспортного происшествия.

Продолжив движение на атомобиле, данный водитель на перекрестке ул. Парковая и Комсомольская совершил столкновение с попутным автомобилем Great Wall. Не дождавшись приезда сотрудников ДПС нарушитель пытался скрыться с места происшествия. Данный водитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на ул. Парковая - 6. За управлением автомобиля находился нетрезвый водитель, 1974 года рождения, ранее лишенный права управления транспортным средством. При проверке документов установлено, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке и отсутствует страховой полис ОСАГО.

На водителя оформлены административные материалы:

· по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. · ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей.

· ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

· ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует», влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении данного гражданина к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 264.1 УК РФ. Лицо может быть подвергнуто следующим наказаниям:

· штрафу в размере от 200.000 до 300.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 – го года до 2 – х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет,

· либо назначению обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3- х лет,

· либо назначению принудительных работ на срок до 2 - х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет,

· либо лишению свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко