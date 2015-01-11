» Повышение температуры до +23 на Южном Урале испортит сильный ветер

Сильный ветер испортит погоду в Челябинской области в четверг, 15 апреля, – при дневной температуре, которая поднимется до плюс 23 градусов, его скорость может достигать 12 метров в секунду.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ближайшие два дня начнется постепенное понижение температуры – в пятницу она не поднимется выше плюс 17, а на юге – плюс 20, а в субботу опустится до плюс 9-14.

При этом по ночам температура будет колебаться в пределах от нуля до плюс 5.

https://dostup1.ru/society/Povyshenie-temperatury-do-23-na-Yuzhnom-Urale-isportit-silnyy-veter_136180.html