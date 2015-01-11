2021-04-15YEKT06:00:00 | Губерния Всероссийская перепись: 33 вопроса о главном Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области









Осенью 2021 года пройдет основной этап Всероссийской переписи населения. В ходе переписи жителям области придется ответить на 33 вопроса, а временно гостящим иностранцам – всего на семь.Населению во время переписи предстоит заполнить бланки трех видов. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки вопросов стали проще и понятнее.Бланк формы Л предназначен для тех, кто постоянно живет в России. Следует ответить на 23 вопроса. Назвать пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость.Бланк формы П содержит 10 простых вопросов о жилищных условиях. Необходимо определить тип жилого помещения, в котором живет гражданин, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.В бланке формы В всего 7 вопросов. Его предстоит заполнить тем, кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится временно. Среди вопросов – пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность пребывания на территории нашей страны.Предстоящая перепись впервые будет электронной. Теперь переписаться можно будет самостоятельно на портале «Госуслуги», а переписчики при проведении опросов будут использовать электронные планшеты.Некоторые вопросы переформулированы более точно и приведены в соответствие с реалиями современной жизни и изменениями в законодательстве. Одно из нововведений в переписном листе касается владения русским и другими языками. У жителей области спросят, как активно пользуются ими в повседневной жизни. Ответы позволят оценить эффективность образовательных программ, потребность в национальных школах и определить, какие культурные инициативы необходимо поддержать в первую очередь.В перечне источников средств к существованию для удобства указаны самые распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и еще несколько вариантов.Важно, что в переписном листе никогда не было и не будет вопроса о размере дохода. Не нужно называть и работодателя. Статистиков интересует только источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального подтверждения.Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать соответствующий блок вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а графу «среднее образование» разделили на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». В соответствие с законом привели и градации высшего образования: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».Перепись населения в России – это главное статистическое событие десятилетия, позволяющее принимать верные государственные решения и планировать политику страны. Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской областиОсенью 2021 года пройдет основной этап Всероссийской переписи населения. В ходе переписи жителям области придется ответить на 33 вопроса, а временно гостящим иностранцам – всего на семь.Населению во время переписи предстоит заполнить бланки трех видов. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки вопросов стали проще и понятнее.предназначен для тех, кто постоянно живет в России. Следует ответить на 23 вопроса. Назвать пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость.содержит 10 простых вопросов о жилищных условиях. Необходимо определить тип жилого помещения, в котором живет гражданин, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.всего 7 вопросов. Его предстоит заполнить тем, кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится временно. Среди вопросов – пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность пребывания на территории нашей страны.Предстоящая перепись впервые будет электронной. Теперь переписаться можно будет самостоятельно на портале «Госуслуги», а переписчики при проведении опросов будут использовать электронные планшеты.Некоторые вопросы переформулированы более точно и приведены в соответствие с реалиями современной жизни и изменениями в законодательстве. Одно из нововведений в переписном листе касается владения русским и другими языками. У жителей области спросят, как активно пользуются ими в повседневной жизни. Ответы позволят оценить эффективность образовательных программ, потребность в национальных школах и определить, какие культурные инициативы необходимо поддержать в первую очередь.В перечне источников средств к существованию для удобства указаны самые распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и еще несколько вариантов.Важно, что в переписном листе никогда не было и не будет вопроса о размере дохода. Не нужно называть и работодателя. Статистиков интересует только источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального подтверждения.Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать соответствующий блок вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а графу «среднее образование» разделили на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». В соответствие с законом привели и градации высшего образования: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».Перепись населения в России – это главное статистическое событие десятилетия, позволяющее принимать верные государственные решения и планировать политику страны. AzAzA 2021-04-15YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Перепись населения соберет информацию о языковом многообразии нашей страны

Данные первой цифровой переписи населения России будут защищены целым компл ...

У южноуральцев еще есть шанс выиграть приз викторины о переписи населения

ВПН-2021: время, формат и «фишки» будущей переписи населения

Определены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения {comments_news}