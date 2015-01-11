2021-04-15YEKT06:00:00 | Губерния ЧТЗ запускает производство морских контейнеров Источник: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»









В рамках программы по диверсификации производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) начал освоение производства универсальных морских контейнеров. Предприятие уже выпустило первый опытный образец изделия, который успешно прошел все заводские испытания.Сегодня ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» активно работает над новыми проектами, которые могли бы принести дополнительную выручку предприятию. Одним из перспективных направлений стало изготовление универсальных контейнеров для морских перевозок. Это связано с возросшим спросом на контейнерные перевозки небольших партий товара в условиях пандемии коронавируса.Повышение выпуска дорожно-строительной техники и продукции по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству, а также общая положительная экономическая динамика прошлого года дала возможности ЧТЗ дозагрузить имеющееся производство дополнительными заказами. Напомним, что по итогам 2020 года ЧТЗ удалось выйти на стабильный режим работы и получить положительные финансовые результаты: общий объем выручки предприятия превысил показатели 2019 года на 40%.«Объем потребности отечественного рынка в 40-футовых морских контейнерах на этот год мы оцениваем в тысячу единиц. Это перспективный рынок, с крупными клиентами. Уверен, что данное производство станет для ЧТЗ неплохим подспорьем», - отметил и.о. генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Владимир Лебедев.Специальный участок по изготовлению контейнеров запущен в сварочном цехе производства инженерных машин ЧТЗ, здесь трудится коллектив из десяти сварщиков и слесарей-сборщиков. Специалисты прошли дополнительное профессиональное обучение, так как контейнеры должны соответствовать требованиям Российского морского регистра судоходства, которые предполагают особые нормативы по сварке и используемых материалов. Для нового участка были закуплены новые сварочные полуавтоматы, предназначенные для сварки тонкого металла.Первый опытный образец контейнера проверили на прочность и водонепронецаемость: такие заводские испытания необходимы для выявления возможных недостатков изделия до заключения контрактов с потребителями.До конца мая планируется изготовить еще три опытных образца контейнеров, на них полностью отработать технологию изготовления и транспортировки, чтобы впоследствии наладить серийный выпуск. Справочно: ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» - промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков). АО «Концерн «Уралвагонзавод», в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальный и дорожно- строительной техники, танков и другой техники. Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. Источник: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»В рамках программы по диверсификации производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) начал освоение производства универсальных морских контейнеров. Предприятие уже выпустило первый опытный образец изделия, который успешно прошел все заводские испытания.Сегодня ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» активно работает над новыми проектами, которые могли бы принести дополнительную выручку предприятию. Одним из перспективных направлений стало изготовление универсальных контейнеров для морских перевозок. Это связано с возросшим спросом на контейнерные перевозки небольших партий товара в условиях пандемии коронавируса.Повышение выпуска дорожно-строительной техники и продукции по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству, а также общая положительная экономическая динамика прошлого года дала возможности ЧТЗ дозагрузить имеющееся производство дополнительными заказами. Напомним, что по итогам 2020 года ЧТЗ удалось выйти на стабильный режим работы и получить положительные финансовые результаты: общий объем выручки предприятия превысил показатели 2019 года на 40%.«Объем потребности отечественного рынка в 40-футовых морских контейнерах на этот год мы оцениваем в тысячу единиц. Это перспективный рынок, с крупными клиентами. Уверен, что данное производство станет для ЧТЗ неплохим подспорьем», - отметил и.о. генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».Специальный участок по изготовлению контейнеров запущен в сварочном цехе производства инженерных машин ЧТЗ, здесь трудится коллектив из десяти сварщиков и слесарей-сборщиков. Специалисты прошли дополнительное профессиональное обучение, так как контейнеры должны соответствовать требованиям Российского морского регистра судоходства, которые предполагают особые нормативы по сварке и используемых материалов. Для нового участка были закуплены новые сварочные полуавтоматы, предназначенные для сварки тонкого металла.Первый опытный образец контейнера проверили на прочность и водонепронецаемость: такие заводские испытания необходимы для выявления возможных недостатков изделия до заключения контрактов с потребителями.До конца мая планируется изготовить еще три опытных образца контейнеров, на них полностью отработать технологию изготовления и транспортировки, чтобы впоследствии наладить серийный выпуск.- промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков)., в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальный и дорожно- строительной техники, танков и другой техники.– российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. AzAzA 2021-04-15YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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