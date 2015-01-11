Более 24 миллиардов рублей составила доля муниципальных закупок у малого предпринимательства по итогам 2020 года

Одним из видов нефинансовой поддержки малого бизнеса является увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства. Минимущества региона на постоянной основе проводит мониторинг закупок, в том числе для субъектов малого предпринимательства. Согласно данным мониторинга доля муниципальных контрактов, заключенных с СМП по результатам конкурентных процедур, составила почти 65 процентов, или 24,6 млрд рублей. «Несмотря на высокий показатель участия малых предприятий в муниципальных закупках, заказчикам есть к чему стремиться. Доля муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, объявленных для исключительного участия СМП, составляет 21,85 процента», - отметил на совещании Александр Богашов.По итогам совещания главам муниципальных образований дано поручение планировать и проводить закупки с учетом всех аспектов закупочного законодательства и необходимости наращивать долю закупок у СМП. В свою очередь, министерству имущества поручено ежегодно проводить оценку эффективности муниципальных закупок.