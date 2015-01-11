Более 24 миллиардов рублей составила доля муниципальных закупок у малого предпринимательства по итогам 2020 года

На областном совещании при губернаторе Челябинской области министр имущества региона Александр Богашов доложил о показателях нефинансовой поддержки малого предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.



Одним из видов нефинансовой поддержки малого бизнеса является увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства. Минимущества региона на постоянной основе проводит мониторинг закупок, в том числе для субъектов малого предпринимательства. Согласно данным мониторинга доля муниципальных контрактов, заключенных с СМП по результатам конкурентных процедур, составила почти 65 процентов, или 24,6 млрд рублей. «Несмотря на высокий показатель участия малых предприятий в муниципальных закупках, заказчикам есть к чему стремиться. Доля муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, объявленных для исключительного участия СМП, составляет 21,85 процента», - отметил на совещании Александр Богашов.По итогам совещания главам муниципальных образований дано поручение планировать и проводить закупки с учетом всех аспектов закупочного законодательства и необходимости наращивать долю закупок у СМП. В свою очередь, министерству имущества поручено ежегодно проводить оценку эффективности муниципальных закупок.