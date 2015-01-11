Кластерную политику Челябинской области назвали одной из лучших в стране

Региональные меры поддержки, реализуемые на Южном Урале для выстраивания производственно-кооперационных цепочек между предприятиями и, в конечном итоге, укрепления всей областной промышленности, привели в пример участникам межрегионального форума в Екатеринбурге.Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко отметил, что эффективная и своевременная помощь областного правительства позволяет участникам промкластеров постоянно наращивать производственные мощности и осваивать выпуск новой продукции.«По итогам форума будет создан модельный пакет лучших региональных практик в сфере кластерной политики. И Челябинская область войдёт в него первой, потому что с 2018 по 2021 год, когда на федеральном уровне никакой помощи не было, она поддерживала промышленные кластеры своими силами. Из областного бюджета ежегодно выделялось по 80 млн рублей на поддержку предприятий, входящих в реестр Минпромторга. Отличная инициатива!», - подчеркнул он.Челябинскую область на форуме «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона» представили заместитель губернатора Егор Ковальчук и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.«С этого года вновь заработало постановление Правительства РФ №41, по которому участникам промышленных кластеров из федерального бюджета возмещается часть затрат на производство импортозамещающей продукции. В этом большая заслуга нашего губернатора Алексея Текслера, озвучившего эту инициативу в Госсовете, и челябинского минпрома, в деталях проработавшего вопрос. В 2021-2023 годах на эту меру господдержки уже выделено 1,6 млрд рублей, причём сумма может увеличиться, если потребность в таких субсидиях окажется больше. Наши кластеры обязательно будут участвовать в отборе, который пройдёт в третьем квартале этого года. Федеральная поддержка даст толчок к повышению конкурентоспособности и развитию научно-технического, инновационного и промышленного потенциала области», - уверен вице-губернатор.Оставаться в числе лидеров по развитию промышленных кластеров Челябинской области позволяют и разработанные региональными министерством промышленности и ФРП меры поддержки. В первую очередь, речь идёт о возмещении части затрат участников промкластеров на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 80 млн рублей. По итогам конкурса финансовую поддержку в виде грантов регионального ФРП получили восемь предприятий из трёх промышленных кластеров области. Кроме того, участники промышленных кластеров могут использовать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Он позволяет вернуть до 90% суммы расходов предприятия на покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства.Однако воспользоваться этими мерами могут только участники аккредитованных промышленных кластеров. На данный момент четыре из семи действующих в нашей области кластера внесены в реестры Минпромторга РФ и регионального Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Это приборостроительный кластер «ПЛАНАР»; кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин; кластер транспортного машиностроения и приводной техники и кластер специальной экипировки. На рассмотрении заявка о включении в реестр кластера по производству трубопроводной арматуры. В стадии развития промышленной кооперации и географии участников находится Уральский промышленный кластер.«Каждый день специалисты минпрома консультируют предприятия, помогают им преодолеть все административные барьеры, рассказывают, как получить доступ и к региональным, и к федеральным мерам господдержки. Так, в начале апреля мы вместе с АНО «Арматурный Кластер» участвовали в предзащите кластерных проектов на поддержку по 41 постановлению, которую Минпромторг РФ проводил в Сыктывкаре. Проект «Организация производства редукторов для трубопроводной арматуры» одобрен по итогам рассмотрения. Ещё одно аналогичное мероприятие запланировано в июне в Саранске. А 13-14 мая в Челябинске, на базе индустриального парка «Станкомаш», пройдёт выездная стажировка «Федеральная практика», во время которой профильные департаменты Минпромторга и институты развития также будут рассказывать обо всех возможных мерах господдержки», - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Ещё одной особо отмеченной на форуме инициативой Челябинской области стала программа льготного заёмного финансирования «Кластеры», разработанная региональным ФРП. Это займы от 5 до 30 млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых на реализацию проектов, соответствующих целям развития промышленного кластера.«Наш опыт показывает, что эта программа, пока не имеющая аналогов в России, очень действенна. Чем активнее будет развиваться в нашей области кластерная сфера, тем востребованнее она будет. Фонд вместе с минпромом курирует кластерную политику области. И мы видим, как федеральные и региональные меры поддержки в комплексе повышают уровень взаимодействия промышленных предприятий региона, создают новые кооперационные цепочки и расширяют рынки сбыта производимой продукции», - поделился директор регионального ФРП Сергей Казаков.Сегодня семь кластеров Челябинской области, действующие в десяти муниципалитетах, - это 74 предприятия, 12 тысяч рабочих мест и выпуск продукции на 20 млрд рублей ежегодно. Промышленные кластеры реализуют инвестиционные проекты, направленные на создание новых и развитие существующих производств высокотехнологичной импортозамещающей продукции.Промышленные кластеры Челябинской области – презентация