Администрация Златоуста предложила меры поддержки для молодых медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туристических компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ. Причиной стало ограничение полетов в Турцию и Танзанию, вступившее в силу с 15 апреля Подробнее
17 апреля, в субботу, в микрорайоне Заозерный состоится акция «Чистый берег». Акцию по уборке берега озера Иртяш от мусора поддержали администрация округа, ФГУП «ПО «Маяк», ее инициатором выступил депутат фракции Единая Россия» Василий Сметанин Подробнее
Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский встретился и лично пообщался со студентами-медиками, выпускниками лечебного и педиатрического факультетов Южно-Уральского государственного медицинского университета, расспросил их о планах на будущее, ответил на вопросы.В муниципалитете на протяжении уже нескольких лет действует программа по социальной поддержке специалистов-медиков. В 2021 году по инициативе главы города была установлена единовременная социальная выплата в размере полутора миллионов рублей. Эти средства можно направить в том числе и на приобретение собственного жилья.Кроме того, для врачей планируется строительство таунхаусов и многоквартирных домов в разных районах города. Опыт успешного воплощения подобных проектов уже есть.В рамках национального проекта «Здравоохранение» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Златоусте будет построен современный многопрофильный медицинский комплекс на 650 койко-мест. За медпомощью сюда смогут обращаться жители всего горнозаводского края.Комплекс будет оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием, а также развитой инфраструктурой. В корпусах разместятся хирургические, травматологические, гинекологическое, диагностическое, неврологическое, кардиологическое, инфекционное, офтальмологическое, терапевтическое отделения, а также отделение реанимации и интенсивной терапии, физиотерапевтическое, онкологическое, отделение радиотерапии, реабилитации, паллиативной помощи, операционные блоки, травматологический пункт, стационар одного дня. Предусмотрен блок профильных лабораторий – клинико-диагностическая, иммунологическая, лаборатория клинической микробиологии.В настоящее время выполнен эскиз здания и экспликация помещений. Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области по результатам конкурса определен подрядчик, который проведет инженерные изыскания, а также разработает необходимую для строительства проектную и рабочую документацию. Этот подготовительный этап завершится до конца 2022 года.На встрече в вузе главный врач городской больницы Златоуста Лена Калашникова и главный врач городской детской больницы Златоуст Юлия Корнеева рассказали о деятельности учреждений, которые они возглавляют, а также о перспективах для молодых работников при трудоустройстве, заработной плате и основных специальностях. Самые востребованные – терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи и педиатры.Живой диалог с будущими врачами прошел в дружеской обстановке. Представители Златоуста подробно ответили на вопросы студентов и пригласили ребят работать в медицинские учреждения округа. Эта встреча не станет единственной, работа по привлечению специалистов-медиков будет продолжена.«Молодым специалистам многое требуется – и жилье, и финансы, и развитая инфраструктура. И все это Златоуст может предложить. У нас есть подъемные для приезжающих врачей в размере полутора миллионов рублей. Есть планы по строительству жилья для медиков, которые поддерживает областное правительство. Есть опытные наставники и все возможности для профессионального роста. Особенно приятно, что в конце встречи к нам подошли несколько выпускников, задавали вопросы. Надеюсь, в скором будущем они пополнят штат наших больниц, а мы в свою очередь окажем всю необходимую помощь», – отметил глава Златоуста Максим Пекарский.«На встречу с ребятами, которые оканчивают шестой курс, из Златоуста в ЮУГМУ приехала большая команда, и это здорово. Такие большие команды из территорий очень редко посещают подобные мероприятия. У студентов сегодня была возможность пообщаться со своими будущими работодателями, обсудить вопросы касающиеся жилья, трудоустройства, устройства детей в дошкольные учреждения. Считаю такие встречи очень важными и полезными», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.