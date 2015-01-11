2021-04-15YEKT11:00:00 | Губерния Администрация Златоуста предложила меры поддержки для молодых медиков Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский встретился и лично пообщался со студентами-медиками, выпускниками лечебного и педиатрического факультетов Южно-Уральского государственного медицинского университета, расспросил их о планах на будущее, ответил на вопросы.В муниципалитете на протяжении уже нескольких лет действует программа по социальной поддержке специалистов-медиков. В 2021 году по инициативе главы города была установлена единовременная социальная выплата в размере полутора миллионов рублей. Эти средства можно направить в том числе и на приобретение собственного жилья.Кроме того, для врачей планируется строительство таунхаусов и многоквартирных домов в разных районах города. Опыт успешного воплощения подобных проектов уже есть.В рамках национального проекта «Здравоохранение» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Златоусте будет построен современный многопрофильный медицинский комплекс на 650 койко-мест. За медпомощью сюда смогут обращаться жители всего горнозаводского края.Комплекс будет оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием, а также развитой инфраструктурой. В корпусах разместятся хирургические, травматологические, гинекологическое, диагностическое, неврологическое, кардиологическое, инфекционное, офтальмологическое, терапевтическое отделения, а также отделение реанимации и интенсивной терапии, физиотерапевтическое, онкологическое, отделение радиотерапии, реабилитации, паллиативной помощи, операционные блоки, травматологический пункт, стационар одного дня. Предусмотрен блок профильных лабораторий – клинико-диагностическая, иммунологическая, лаборатория клинической микробиологии.В настоящее время выполнен эскиз здания и экспликация помещений. Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области по результатам конкурса определен подрядчик, который проведет инженерные изыскания, а также разработает необходимую для строительства проектную и рабочую документацию. Этот подготовительный этап завершится до конца 2022 года.На встрече в вузе главный врач городской больницы Златоуста Лена Калашникова и главный врач городской детской больницы Златоуст Юлия Корнеева рассказали о деятельности учреждений, которые они возглавляют, а также о перспективах для молодых работников при трудоустройстве, заработной плате и основных специальностях. Самые востребованные – терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи и педиатры.Живой диалог с будущими врачами прошел в дружеской обстановке. Представители Златоуста подробно ответили на вопросы студентов и пригласили ребят работать в медицинские учреждения округа. Эта встреча не станет единственной, работа по привлечению специалистов-медиков будет продолжена.«Молодым специалистам многое требуется – и жилье, и финансы, и развитая инфраструктура. И все это Златоуст может предложить. У нас есть подъемные для приезжающих врачей в размере полутора миллионов рублей. Есть планы по строительству жилья для медиков, которые поддерживает областное правительство. Есть опытные наставники и все возможности для профессионального роста. Особенно приятно, что в конце встречи к нам подошли несколько выпускников, задавали вопросы. Надеюсь, в скором будущем они пополнят штат наших больниц, а мы в свою очередь окажем всю необходимую помощь», – отметил глава Златоуста Максим Пекарский.«На встречу с ребятами, которые оканчивают шестой курс, из Златоуста в ЮУГМУ приехала большая команда, и это здорово. Такие большие команды из территорий очень редко посещают подобные мероприятия. У студентов сегодня была возможность пообщаться со своими будущими работодателями, обсудить вопросы касающиеся жилья, трудоустройства, устройства детей в дошкольные учреждения. Считаю такие встречи очень важными и полезными», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. AzAzA 2021-04-15YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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