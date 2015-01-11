«Чеховская осень-2020» проходит весной-2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туристических компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ. Причиной стало ограничение полетов в Турцию и Танзанию, вступившее в силу с 15 апреля Подробнее
17 апреля, в субботу, в микрорайоне Заозерный состоится акция «Чистый берег». Акцию по уборке берега озера Иртяш от мусора поддержали администрация округа, ФГУП «ПО «Маяк», ее инициатором выступил депутат фракции Единая Россия» Василий Сметанин Подробнее
В 2021 году на общественно-культурном пространстве России и зарубежных стран проводится XI Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2020». Фестиваль проходит в онлайн-формате. Международный фестиваль в Крыму продлится до конца апреля. Фестиваль устраивает Союз писателей Республики Крым при поддержке ряда творческих и общественных организаций. Его участниками традиционно становятся литераторы, любители творчества Чехова из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.Кроме конкурса творческих работ в программу фестиваля входят круглые столы и другие активности.Стать участником фестиваля можно после регистрации на его сайте.