«Таганай» предлагает школьникам изучить заповедные профессии

Национальный парк «Таганай» объявил конкурс рисунков: юным художникам предстоит создать галерею портретов тех, кто ежедневно охраняет природу, сообщает пресс-служба парка.В рамках традиционного «Марша парков», который проходит с апреля по июнь, состоится конкурс «Мир заповедной природы». В этом году он посвящен водно-болотным угодьям и их обитателям.«Живой мир ручьев, рек, озер, прудов, болот, морских прибрежий удивителен и разнообразен. Участникам конкурса предстоит познакомиться с ним поближе и рассказать о своих впечатлениях в рисунках. Приветствуются творческие работы, посвященные близлежащим от вас водоемам, их природе», - рассказали в Центре охраны дикой природы (г. Москва).«Таганайским» направлением Марша станет еще один творческий конкурс, посвященный 30-летию парка. Дошкольникам от 4 лет и школьникам до 18 лет предлагают нарисовать портреты представителей заповедных профессий. Получить представление о том, чем занимаются инженеры защиты и охраны леса, государственные инспекторы охраны, работники научного отдела или специалисты по экологическому просвещению, можно пообщавшись с сотрудниками национального парка.К рисунку нужно приложить краткий комментарий о том, почему героем стал представитель именно этой профессии и в чем заключается его работа.Рисунки принимаются до 25 мая в офисе «Таганая» в Златоусте, на улице Шишкина, 3а, или в Центральной усадьбе национального парка. Победителей и призеров конкурса жюри определит до 2 июня, а свои награды они получат на торжестве, которое состоится 5 июня.Положение о конкурсах - на сайте «Таганая» https://taganay.org/node/104309.