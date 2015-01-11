2021-04-16YEKT08:00:00 | Губерния Новый медиаформат помогает в решении проблем бизнесменам из регионов Открытый диалог: бизнеса, власти и зрителей. Особенность формата: здесь не говорят, а делают и принимают решения уже в программе - это то, что отличает нас от других. Это новый информационный шаг в развитии страны, регионов и тебя. Программа помогает: чиновникам видеть оперативно, какие нужны изменения для бизнеса в их регионах. Бизнесменам - находить ответы в себе и своем деле. А зрителям - на примере других понимать свои шаги в бизнесе.А еще у нас обмениваются опытом. Экспертами становятся люди из народа и авторы лучших практических решений платформы Агентства стратегических инициатив “Смартека”. У нас в программе всё о возможностях платформы по обмену опытом между регионамиОдни приходят с проблемами, другие делятся опытом. На конкретных примерах, регионах и сферах. Тема сезона: «Деревня и бизнес». Каждый выпуск - около шести включений из разных регионов бизнесменов из народа, практиков и советы главным героям. В этом сезоне прозвучали советы бизнесменов-практиков из Республик Бурятия, Алтай, Татарстан, Ханты-Мансийска.«#Шагивбизнес - это программа, новый медиаформат для России. Пока везде один хайп: на ТВ и в Интернете, людям дела и бизнесу некуда придти и рассказать о своих проблемах в регионах. Нет единой программы про людей дела, где обсуждались бы сложности в регионах и находились бы решения. В итоге каждый, кто ведет бизнес, остается наедине со своими проблемами. Интернет переполнен непроверенными фактами и историями успеха. Молодежь формирует себе кумиров из хайпа. Репортажи не решают эти проблемы. Людям надо понимать и уметь отслеживать обещания. Страна перенасыщена блогерами. Мы решили это изменить. Создали вместе с командой такой формат. Власть, бизнес и общество находят компромисс. Бизнес сейчас разный. Каждый в своей сфере уже бизнесмен. Создала новую медиапрограмму в Ютубе, где проверенные факты и ответы на самые сложные вопросы бизнеса. Два года ездила по регионам, показывала проблемы. Я благодарна, что платформа Агентства Стратегических Инициатив "Смартека" сделала вместе со мной смелый шаг. Выбрали именно меня как автора и мой медиаформат для поддержки. Мой пример - это шанс для каждого. Уверена, что такой ТВ-формат нужен времени как воздух. Сегодня авторам не пробиться с новыми форматами на ТВ. Форматы в YouTube должны создаваться разные и поддерживаться федеральными каналами. У авторов должна появиться открытая возможность презентовать форматы федеральным каналам, а зрители - выбирать и голосовать, что хотят смотреть на ТВ. И появится современная медиабаза по поддержке таких форматов, как мой для вещания в YouTube и на федеральных каналах. Пока это не изменится, хайп не прекратится. Считаю: авторы и журналисты должны создавать новые форматы на ТВ, формировать разные взгляды на проблемы общества. И вместе создавать новые медиа. Это и есть настоящая журналистика. Аудитории надо формировать достойные вкусы и примеры. И это новый шаг - новый медиаформат #ШАГИВБИЗНЕС. Я хочу показать объективную реальность регионов и власти, бизнес с другой стороны. Не бояться говорить о проблемах и достижениях. Бизнес не бывает без проблем. И об этом надо уметь говорить. Я меняю своей программой тон общения. Моя цель - вывести на новый информационный уровень бизнес и людей дела в нашей стране, а также на международный уровень вещания подобный формат. Ведь бизнес плохо представлен за рубежом, и зарубежная аудитория слабо представляет о бизнесе в России. Но мы это все изменим вместе, и этот формат поможет экономике страны и регионам», - отметила Анастасия Рудакова.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО СЕЗОНАИз Свердловской и Челябинской областей пришли в программу с проблемами, из республики Бурятия - поделиться опытом. Главными героями выпусков нового медиаформата стали социальный предприниматели, бизнесмены и инвесторы. Игорь Черноголов, бизнесмен из Свердловской области, который возрождает село Мариинск в русских традициях, строит международный туризм. Он пришел в программу с вопросами, как выстроить диалог с властью и развить инфраструктуру в селе. Вторые герои: Камиль Хайруллин, инвестор, и Мавлит Хужаевич, фермер из Челябинской области, - они возрождают родную деревню, но нет помощи от местных властей. Герои вместе с ведущей на протяжении трех программ находили ответы. Социальный предприниматель, автор проекта “1000 уникальных сел Бурятии” и автор лучшего практического решения на платформе АСИ Смартека, Елена Ширибон из Республики Бурятия - она в третьем выпуске помогла с практическими советами героям программы. А вместе с региональными чиновниками и фондами мы нашли решения. В Свердловской области чиновникам вникнуть в проблемы села Мариинск, и там появится инфраструктура: дороги, газ и свет. В Челябинской области герои программы смогли увидеть проблемы в себе, а местные чиновники начали выстраивать с ними диалог. Здесь уже приступили к реализации обещаний: строится скважина для воды, решается вопрос со строительством дорог и газификацией. Каждый герой и регионы теперь совместно с региональными чиновниками стали развивать села, производства и туризм. В рамках программы найдены компромиссные решения. Герои - чиновники после съемок делятся своими впечатлениями в социальных сетях об изменениях в себе и выполнении обещаний. Мы через год показываем результат. Это и есть новыймедиа формат: от слов к делу.Соведущий программы #Шагивбизнес Айдар Булатов на примере историй героев выступает на федеральном уровне с предложениями, что пора менять для бизнеса в регионах. Он предложил в течение года провести “Форум социальных предпринимателей” в Республике Бурятия и помочь научиться зарабатывать тем, кто создает бизнес в интересах общества. На форуме Айдар Булатов вместе с Анастасией Рудаковой, журналистом и автором программы #Шагивбизнес озвучат, как выполнены обещания властей по помощи героям и какие изменения произошли у участников выпусков. ПЕРВЫЙ ВЫПУСК. О ГЕРОЯХ. РЕГИОНАХ. ПРОБЛЕМАХ. https://www.youtube.com/watch?v=171LcrLNsHU&t=967sВТОРОЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ. РЕШЕНИЯ.https://www.youtube.com/watch?v=lQjJJ7ROaW0&t=2sТРЕТИЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ. ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ. Республика Бурятия Информационные материалы предоставлены Анастисией Рудаковой. Новый медиаформат - авторская журналистская программа в YouTube Анастасии Рудаковой #Шагивбизнес Новый сезон 2021 #СТРАНУМЕНЯЮТЛЮДИ дает возможность обмениваться опытом между регионами, находить новые решения для развития бизнеса, добиваться ответов от власти, фондов и находить ошибки в своем деле. Программа создана совместно при поддержке платформы Агентства стратегических инициатив «Смартека», чтобы каждый мог получать объективную информацию для людей дела и бизнеса в современном формате на YouTube и находить новые решения, в том числе для бизнеса. Программа доступна к просмотру на всех цифровых платформах https://www.youtube.com/channel/UCl96XIMwAC7Tv_p2MWk6eIQ Здесь о тех, кто меняет нашу страну и регионы к лучшему: они примеры для подражания и герои времени. На конкретных примерах показываются все сложности ведения бизнеса в регионах. Чиновники приезжают к героям программы и на месте вникают в их проблемы. Мы не ездим по кабинетам, а добиваемся решений на конкретных примерах.Программа помогает: чиновникам видеть оперативно, какие нужны изменения для бизнеса в их регионах. Бизнесменам - находить ответы в себе и своем деле. А зрителям - на примере других понимать свои шаги в бизнесе.А еще у нас обмениваются опытом.У нас в программе всё о возможностях платформы по обмену опытом между регионами #Смартека ​. Узнаешь, что нового создается в разных сферах деятельности и регионах страны и как опыт других ты сможешь применять в своем деле и получать советы онлайн не выходя из дома. Узнаешь опыт других и советы практиков. Это все абсолютно бесплатно для каждого. А может быть, ты сам сможешь делиться и своим опытом.Новый сезон 2021 года программы #Шагивбизнес - о людях дела #Странуменяютлюди. В одном сезоне три выпуска, в которых простым языком рассказывается об экономике и бизнесе. В кадре - три героя из трех регионов. И одна сфера.На конкретных примерах, регионах и сферах.«#Шагивбизнес - это программа, новый медиаформат для России. Пока везде один хайп: на ТВ и в Интернете, людям дела и бизнесу некуда придти и рассказать о своих проблемах в регионах. Нет единой программы про людей дела, где обсуждались бы сложности в регионах и находились бы решения. В итоге каждый, кто ведет бизнес, остается наедине со своими проблемами. Интернет переполнен непроверенными фактами и историями успеха. Молодежь формирует себе кумиров из хайпа. Репортажи не решают эти проблемы. Людям надо понимать и уметь отслеживать обещания. Страна перенасыщена блогерами. Мы решили это изменить. Создали вместе с командой такой формат. Власть, бизнес и общество находят компромисс. Бизнес сейчас разный. Каждый в своей сфере уже бизнесмен. Создала новую медиапрограмму в Ютубе, где проверенные факты и ответы на самые сложные вопросы бизнеса. Два года ездила по регионам, показывала проблемы. Я благодарна, что платформа Агентства Стратегических Инициатив "Смартека" сделала вместе со мной смелый шаг. Выбрали именно меня как автора и мой медиаформат для поддержки. Мой пример - это шанс для каждого. Уверена, что такой ТВ-формат нужен времени как воздух. Сегодня авторам не пробиться с новыми форматами на ТВ. Форматы в YouTube должны создаваться разные и поддерживаться федеральными каналами. У авторов должна появиться открытая возможность презентовать форматы федеральным каналам, а зрители - выбирать и голосовать, что хотят смотреть на ТВ. И появится современная медиабаза по поддержке таких форматов, как мой для вещания в YouTube и на федеральных каналах. Пока это не изменится, хайп не прекратится. Считаю: авторы и журналисты должны создавать новые форматы на ТВ, формировать разные взгляды на проблемы общества. И вместе создавать новые медиа. Это и есть настоящая журналистика. Аудитории надо формировать достойные вкусы и примеры. И это новый шаг - новый медиаформат #ШАГИВБИЗНЕС. Я хочу показать объективную реальность регионов и власти, бизнес с другой стороны. Не бояться говорить о проблемах и достижениях. Бизнес не бывает без проблем. И об этом надо уметь говорить. Я меняю своей программой тон общения. Моя цель - вывести на новый информационный уровень бизнес и людей дела в нашей стране, а также на международный уровень вещания подобный формат. Ведь бизнес плохо представлен за рубежом, и зарубежная аудитория слабо представляет о бизнесе в России. Но мы это все изменим вместе, и этот формат поможет экономике страны и регионам», - отметилаИз Свердловской и Челябинской областей пришли в программу с проблемами, из республики Бурятия - поделиться опытом. Главными героями выпусков нового медиаформата стали социальный предприниматели, бизнесмены и инвесторы. Игорь Черноголов, бизнесмен из Свердловской области, который возрождает село Мариинск в русских традициях, строит международный туризм. Он пришел в программу с вопросами, как выстроить диалог с властью и развить инфраструктуру в селе. Вторые герои: Камиль Хайруллин, инвестор, и Мавлит Хужаевич, фермер из Челябинской области, - они возрождают родную деревню, но нет помощи от местных властей. Герои вместе с ведущей на протяжении трех программ находили ответы. Социальный предприниматель, автор проекта “1000 уникальных сел Бурятии” и автор лучшего практического решения на платформе АСИ Смартека, Елена Ширибон из Республики Бурятия - она в третьем выпуске помогла с практическими советами героям программы.Мы через год показываем результат. Это и есть новыймедиа формат: от слов к делу.Соведущий программы #Шагивбизнес Айдар Булатов на примере историй героев выступает на федеральном уровне с предложениями, что пора менять для бизнеса в регионах. Он предложил в течение года провести “Форум социальных предпринимателей” в Республике Бурятия и помочь научиться зарабатывать тем, кто создает бизнес в интересах общества. На форуме Айдар Булатов вместе с Анастасией Рудаковой, журналистом и автором программы #Шагивбизнес озвучат, как выполнены обещания властей по помощи героям и какие изменения произошли у участников выпусков. https://www.youtube.com/watch?v=_VdibnkIc3w&t=1327s Информационные материалы предоставлены Анастисией Рудаковой. AzAzA 2021-04-16YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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