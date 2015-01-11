Делегация Киргизской Республики посетила Южный Урал с деловым визитом

Укрепление взаимовыгодных партнерских отношений с Южным Уралом стало главной целью визита официальной делегации Киргизской Республики в Челябинскую область. Стороны обсудили различные направления социально-экономического сотрудничества, в том числе в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма. Киргизия является одним из стратегически важных партнеров Челябинской области. Товарооборот с ней за 2020 год составил 87,3 млн долларов США, в том числе экспорт – 84,9 млн, импорт – 2,4 млн. В эту страну экспортируются продукция чёрной металлургии, продукты питания, товары народного потребления. Основные статьи импорта:медь иизделия из нее, пластмассы и продукты питания. Между сторонами в 2018 году заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.Ключевым мероприятием визита стала встреча заместителя Губернатора Челябинской области Станислава Мошарова с Полномочным представителем Правительства Киргизской Республики в Иссык-Кульской области Эльчибеком Джантаевым. Они обсудили развитие торгового взаимодействия, в том числе увеличение поставок сельскохозяйственной и металлопродукции южноуральских предприятий в Иссык-Кульскую область, а также возможности по созданию совместных предприятий.«Что касается экономической деятельности, здесь мы тоже видим неплохие результаты: Челябинская область занимает третье место среди всех регионов России по объемам экспорта в Киргизию, уступая только Москве и Московской области. Пример такого партнерства – это сотрудничество группы компаний ЧТПЗ с компанией «Газпром Кыргызстан», в 2018 году в рамках контракта была осуществлена поставка трубы для магистрального газопровода «Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы». Суммарный объем отгрузок для этого проекта составил около 18 тысяч тонн», – отметил Станислав Мошаров.Интерес участников встречи вызвали вопросы активизации сотрудничества между Саткинским муниципальным районом Челябинской области и Джети-Огузским районом Киргизии на основании подписанного в 2016 году Меморандума о побратимских отношениях. Аналогичный документ сейчас действует между Челябинском и Бишкеком. Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков и аким Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Мурат Раматов присутствовали на встрече и смогли лично определить векторы дальнейшего сотрудничества.В рамках переговоров челябинская сторона пригласила представителей Кыргызской Республики принять участие во втором Форуме глав регионов стран – участниц ШОС, который планируется провести в 2021 году на Южном Урале. А киргизская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в организации отдыха работников крупных компаний Челябинской области в санаториях Иссык-Кульской области.Также в рамках дня киргизской делегации на Южном Урале состоялось совещание по вопросам развития туризма и визиты на ряд промышленных площадок.