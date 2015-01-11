Делегация Киргизской Республики посетила Южный Урал с деловым визитом

15 апреля 2021 года Общественная палата Челябинской области провела пленарное заседание, посвященное подведению итогов работы V созыва.

С приветственным словом к представителям Общественной палаты обратился заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров: «Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас от имени губернатора Челябинской области на итоговом пленарном заседании Общественной палаты Vсозыва. На мой взгляд, Общественная палата является той площадкой, которая вносит большой вклад в реализацию образовательных, экологических, культурных и многих других проектов, участвует в развитии межнациональных отношений, институтов гражданского общества на территории Челябинской области. В состав Общественной палаты традиционно входит 57 уважаемых общественных деятелей Челябинской области, чье мнение играет важную роль в разъяснении значимости происходящих событий и донесении до граждан нашего региона максимально прозрачной информации, в том числе о процессах голосования. И в дальнейшем я хочу пожелать вам плодотворной работы на благо нашего региона».Открыл пленарное заседание председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко:«Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались с вами, чтобы подвести итоги трехлетней совместной работы. В 2018 году обновление Палаты составило более 50 процентов от прежнего состава. Членами и экспертами Палаты стали авторитетные и известные в регионе люди: 57 членов Палаты, которые работали в 9 комиссиях. За комиссиями закреплен в общей сложности 91 эксперт. Также с 2018 года в Палате появилась должность советника председателя».В ходе заседания Николай Дейнеко рассказал собравшимся о том, сколько и каких мероприятий организовала и провела Общественная палата региона за последние три года.По его словам за три года работы V созыва Общественная палата организовала и провела около 600 общественно значимых мероприятий, было отработано 698 звонков, поступивших на телефоны «горячих линий» Общественной палаты, за время работы члены и эксперты осуществили 43 общественные проверки, 28 выездов, подготовлено 35 заключений по итогам «нулевых чтений» проектов нормативно-правовых актов, 124 протокола с рекомендациями были направлены в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Также Общественная палата V созыва организовала общественное наблюдение за 4 выборными кампаниями на территории региона, заключила 38 соглашений о сотрудничестве и привлекла к своей работе более 10 тысяч активистов.Примечательным в работе Общественной палаты за прошедшие три года можно считать то, что многие апробированные ранее формы работы получили правовую регламентацию на государственном уровне и вышли на новый методологический, системный уровень.Напомним, с 2018 года Общественная палата Челябинской области впервые получила право делегировать представителей гражданского общества на избирательные участки для участия в наблюдении за голосованием. С этого времени началось формирование масштабной системы общественного контроля за выборами всех уровней. За четыре избирательные кампании Общественной палатой наработан колоссальный опыт работы, выстроена четкая система взаимодействия с городами и районами области, каналы обратной связи с избирателями и наблюдателями, в интернет-пространстве и на местах.Можно отметить, что результаты системной работы Общественной палаты налицо: общественное наблюдение за выборами Президента России в 2018 году осуществляли чуть больше 4 тысяч человек, за ходом голосования за поправки в Конституцию в 2020-м следили уже более 8 тысяч наблюдателей.[gallery]Также за последние три года на новый качественный уровень вышла работа с территориями, с муниципальными Общественными палатами, появились новые яркие проекты, в том числе в формате онлайн.В работе V созыва общественники продолжили уже сложившуюся практику работы с некоммерческими организациями по продвижению наиболее успешных социальных проектов, информационному и методическому сопровождению их деятельности.По мнению представителей Общественной палаты, система государственной поддержки общественных организаций существенно повысила активность гражданского общества, а благодаря поддержке губернатора и слаженной и целенаправленной работе Общественной палаты и управления общественных связей правительства региона, Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала значительно улучшены показатели участия в конкурсах некоммерческих организаций.Николай Дейнеко считает, что Общественная палата V созыва стала по-настоящему эффективной экспертной, диалоговой площадкой, на которой проходило обсуждение самых резонансных вопросов.На заседании был представлен и единогласно принят ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Челябинской области в 2020 году. О тенденциях в развитии гражданской активности на Южном Урале рассказала советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Ягнакова. По ее словам, в регионе увеличилась гражданская активность и выросло доверие к Общественной палате Челябинской области. В ближайшее время доклад будет опубликован на сайте палаты.В рамках заседания подробный отчет о проделанной работе представили председатели профильных комиссий.«Считаю, что Общественная палата региона V созыва состоялась как авторитетный общественный орган, как реальная площадка для диалога. Искренне благодарю всех членов Палаты, экспертов за совместную работу, за товарищескую помощь и солидарность, а также руководство области за конструктивное взаимодействие и поддержку. Убежден, что и на этом этапе Общественная палата своей высокопрофессиональной работой, неравнодушным отношением к тем или иным явлениям жизни подтвердит свое предназначение - представлять интересы и оправдывать доверие гражданского общества», - сказал, подводя итоги заседания, Николай Дейнеко.Председатель Общественной палаты уверен, что Палата продолжит плодотворную деятельность и в новом составе.Напомним, в апреле 2021 года к работе приступит VI состав Общественной палаты Челябинской области, куда войдут 57 человек.Завершилось пленарное заседание торжественным награждением активных общественников. Подробнее