Южноуральские студенты-проводники смогут выйти на работу уже в майские праздники

Бойцам студенческих отрядов проводников Челябинской области 17 апреля предстоит подтвердить свою квалификацию. 57 человек будут переаттестованы для работы в период летних пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.Тестирование состоится на базе Южно-Уральского технологического университета. Студенты будут сдавать проверочный тест на компьютерах, выполняя задания за ограниченный промежуток времени.Ранее бойцы прослушали курс, «освежив» пройденный за прошлые годы материал, узнали об изменениях в инструкциях и разобрали варианты решения нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть в рейсе.В этом году студотрядовцы смогут выйти работать уже на майские праздники. Ранее такой возможности у молодежи не было. Всего проводниками пассажирских вагонов будут работать более 200 студентов.