» Модернизированные библиотеки Златоуста встречают гостей

В середине апреля библиотечная система Златоуста встречала гостей. Представители министерства культуры Челябинской области, областной библиотеки для молодежи, руководители Управлений культуры муниципальных образований Челябинской области, заместитель Главы Златоустовского городского округа, директора учреждений культуры Златоуста посетили модернизированные библиотеки города. Первое представленное учреждение – библиотечный комплекс железнодорожного района «Платформа 1/11». Он бъединил сразу две библиотеки, модернизированные за счет городского бюджета.По словам замглавы Златоуста по социальным вопросам Натальи Широковой, модернизация библиотек представляет новые возможности для жителей разных возрастов и способствует приобщению к культурным ценностям.Презентация библиотечного комплекса «Платформа 1/11» была проведена в формате интерактивной экскурсии. Получив посадочные талоны, почетные гости на импровизированном книжном экспрессе отправились в путешествие, совершив остановки в 8 современных залах детской библиотеки №11 и библиотеки для взрослых №1. Работники библиотек подготовили многочисленные сюрпризы, например, в одном из залов была проведена лотерея «Возьми в дорогу»: по номеру посадочного талона каждому можно было выбрать для себя книжного попутчика.Также были проведены экскурсии по библиотекам нового поколения города, модернизированным в 2020 году в рамках национального проекта «Культура»: библиотеке семейного чтения №2 «Аист» и детской библиотеке-игротеке №15. Библиотекари продемонстрировали не только современное пространство, обновленный книжный фонд, техническое оснащение, но и представили новые проекты и «перезагрузку» форматов работы с пользователями.Гости положительно оценили произошедшие перемены и пожелали библиотечной системе города дальнейшего развития.