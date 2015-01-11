» Челябинские КВНщики вышли в четвертьфинал Высшей лиги КВН

15 апреля в Москве состоялась 1/8 финала Высшей лиги Международного союза КВН, в которой приняла участие челябинская команда «Город N».Игра включала в себя три конкурса, наши ребята взяли максимальные баллы в «Приветствии» и «Ситуации», и хотя потеряли 0,2 балла в «Музыкальном номере», по итогам игры заняли первое место, прошли в 1/4 финала и выиграли денежный приз. Команда играла с четырьмя сильными соперниками: финалистами Первой лиги «Пал Палыч», чемпионами Международной лиги «Уже не дети», а также с участниками прошлого сезона Высшей лиги – командами «Юра» и «Дети Тьюринга».В числе членов жюри, определивших четвертьфиналистов сезона 2021: Константин Эрнст, Александр Ревва, Валерий Меладзе, Юлий Гусман, а также Полина Гагарина и Вадим Галыгин, отдельно отметившие нашу команду в традиционных словах жюри в конце игры.Не менее именитыми были и болельщики челябинской команды. Поддержать ребят на игру пришли наши земляки, в прошлом КВНщики («ЛУНа» и «Уездный город»), в настоящем – продюсеры, сценаристы и актеры телешоу Дмитрий Табарчук, Константин Золотарев, Станислав Ярушин, Антон Морозенко, Евгений Соболев, Дмитрий Пермяков и Антон Колбасов.Эфир игры с участием команды «Город N» покажут на Первом канале уже в следующие выходные - 24 апреля.Все новости об участии «Города N» в играх Высшей лиги, а также информация о событиях челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги Вконтакте и в Инстаграм.Организатором участия команды КВН «Город N» в Высшей лиге выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области в лице губернатора Алексея Текслера, администрации города Челябинска, главного управления молодежной политики Челябинской области, управления по делам молодежи администрации города Челябинска.