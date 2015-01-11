» Оперативная информация

17-19 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).
В отдельных районах Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.
Прогнозируемые и установившиеся классы пожарной опасности доводятся в ежедневном оперативном прогнозе.
− Обеспечить доведение данной информации до руководителей и дежурных служб, заинтересованных организаций, предприятий и населения (в том числе с размещением информации на официальных сайтах и местных СМИ);
− запретить разведение костров и выжигание сухой растительности сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;
− обеспечить запас воды для целей пожаротушения,
− провести уточнение планов эвакуации и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
− организовать подготовку пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения;
− уточнить порядок организации первоочередного жизнеобеспечения на пунктах временного размещения с привлечением резервов муниципального образования;
− организовать транспортное обеспечение в случае проведения эвакуационных мероприятий;
− организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в условиях особого противопожарного режима;
− обеспечить готовность водоподвозящей и специальной техники;
− принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;
− принять дополнительные меры по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах с целью предотвращения перехода огня на участки леса, подвергшегося радиоактивному загрязнению;
− обеспечить реагирование пожарно-спасательных подразделений в соответствии со сводным планом тушения лесных и ландшафтных пожаров;
− провести проверку готовности техники и оборудования к применению.
Начальник УГО и ЧС администрации
Озерского городского округа Чудов В.В.