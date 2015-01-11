» Оперативная информация

17-19 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В отдельных районах Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

Прогнозируемые и установившиеся классы пожарной опасности доводятся в ежедневном оперативном прогнозе.

− Обеспечить доведение данной информации до руководителей и дежурных служб, заинтересованных организаций, предприятий и населения (в том числе с размещением информации на официальных сайтах и местных СМИ);

− запретить разведение костров и выжигание сухой растительности сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

− обеспечить запас воды для целей пожаротушения,

− провести уточнение планов эвакуации и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

− организовать подготовку пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения;

− уточнить порядок организации первоочередного жизнеобеспечения на пунктах временного размещения с привлечением резервов муниципального образования;

− организовать транспортное обеспечение в случае проведения эвакуационных мероприятий;

− организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в условиях особого противопожарного режима;

− обеспечить готовность водоподвозящей и специальной техники;

− принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

− принять дополнительные меры по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах с целью предотвращения перехода огня на участки леса, подвергшегося радиоактивному загрязнению;

− обеспечить реагирование пожарно-спасательных подразделений в соответствии со сводным планом тушения лесных и ландшафтных пожаров;

− провести проверку готовности техники и оборудования к применению.

Начальник УГО и ЧС администрации

Озерского городского округа Чудов В.В.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46616/