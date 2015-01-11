» Куда сходить и что посмотреть в эти выходные!

Всем отличных выходных! Хорошего настроения и только приятных впечатлений!
17 апреля, суббота
11-00 мкрн.Заозёрный
Акция "Чистый берег"
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СКАЗКА ПРО ХИТРУЮ ЛИСИЧКУ
рыжая сказка, 3+
12-00 Детская библиотека
Очередные Семейные посиделки у Ларисы Анатольевна Волковой. На этот раз у нас в субботу, 17 апреля сразу два мероприятия - сначала посиделки, затем мастер-класс по изготовлению игрушки.
13-00 GAGARIN Sport & Fitness
Челлендж "1000 берпи".
Дистанции: 300, 500, 700 и конечно 1000 БЕРПИ.
Вы можете поставить перед собой любую цель, либо сразу замахнуться на 1000