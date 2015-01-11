Интервью с полковником милиции в отставке Александром Валентиновичем Бабошиным

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. В канун праздника председатель Совета ветеранов совместно с пресс-службой УМВД задали несколько вопросов полковнику милиции в отставке Александру Валентиновичу Бабошину, в прошлом начальнику Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

- Расскажите о себе. С чего началась Ваша служба в органах внутренних дел?

В начале 70-х годов я не знал, что есть учебные заведения МВД, поэтому я поступал в университет на юридический факультет, но не прошел по конкурсу и поэтому год после школы проработал на химкомбинате «Маяк» электромонтером в цехе связи. Там вступил в комсомольский оперативный отряд, где оказывал помощь милиции в охране общественного порядка. После чего инспекторы кадрового подразделения милиции предложили поступить в школу МВД, для дальнейшей службы в городе. Так 1974 году я стал слушателем Омской высшей школы милиции. По окончании, прибыл на службу в ОВД нашего города и начал ее с должности инспектора уголовного розыска, в 25 лет стал заместителем начальника ОУР, а после был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в ОВД города Томска – 7 (Северск), где 5 лет проработал начальником уголовного розыска, а затем в ОВД города Свердловска – 44 (Новоуральск), где 7 лет являлся заместителем начальника отдела внутренних дел, начальником криминальной милиции. После чего вернулся на Родину, и в апреле 1997 года меня назначили на должность начальника УВД г. Озерска, где я проработал до 2005 года.

- Интересно ли Вам было учиться?

Учиться было интересно, много преподавателей с опытом работы и примерами из личной практики. Нас сразу начали привлекать к работе в райотделах и уже на первом курсе мы практиковались. Даже сейчас с закрытыми глазами я четко помню расположение пяти ножевых ранений на своем первом трупе, который я осматривал.

- За время вашей службы в уголовном розыске какие дела стали наиболее запоминающимися?

Работа в уголовном розыске - это всегда чья-то беда. Что хорошего помнить об убийствах или кражах. Это не самые лучшие воспоминания, поэтому раскрыли, довели до суда и начали расследовать дальше другие преступления, а дел в уголовном розыске всегда было много.

- Что хотите пожелать действующим сотрудникам?

Терпения. Терпение и труд все перетрут. Быстрого успеха не бывает. Во все времена были свои трудности в службе, и сейчас их не меньше,

поэтому необходимо адаптироваться, уметь терпеть и продолжать работать, а все остальное приложится. Будут и успехи радовать и дружеские отношения в коллективе.

Многие из действующих сотрудников помнят годы службы под руководством Александра Валентиновича и с уважением и почтением отзываются о нем как о достойном и мудром руководителе.

Со многими ветеранами и действующими сотрудниками Александр Валентинович поддерживает отношения, и все отзываются о нем как об ответственном и справедливом руководителе.

Вот, что полковник юстиции в отставке Валентина Оскаровна Фадеева: «Мне как следователю приходилось совместно работать с ним по расследованию ряда преступлений. К поставленным перед ним задачам он относился серьезно, вдумчиво и ответственно. Эти качества способствовали его дальнейшему росту и позволили занять должности руководителей криминальной милиции. Работать с таким руководителем как Александр Валентинович было комфортно, он прекрасно знал личный состав, знал проблемы каждой службы, каждого подразделения. Требовательность принципиальность, справедливость и надежность - это были основные его качества. При нем возродились многие позабытые и утраченные традиции Управления, был проведен ремонт для создания более комфортных условий работы, много работы он провел по улучшению жилищных вопросов сотрудников. Очень трепетно относится к ветеранам Управления, к ветеранам Великой Отечественной войны и к участникам трудового фронта. Всех знал лично. Я благодарна судьбе, что мне пришлось работать с таким руководителем как Александр Валентинович. Желаю ему здоровья, благополучия и всего самого дорого на долгие годы».

Послужной список этого поистине настоящего профессионала своего дела может стать примером для всех молодых сотрудников полиции и для тех, кто решил связать свою судьбу с этой профессией. Ведь Александр Валентинович посвятил службе в органах внутренних дел более 30 лет своей жизни и продолжает принимать участие в работе сотрудников полиции как представитель Общественного совета при УМВД.

В настоящее время Александр Валентинович работает директором частного охранного предприятия, а свободное время проводит активно со своей семьёй, нянчится с внуками и занимается спортом.