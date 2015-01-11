В Челябинской области открылся первый государственный приют для животных

Государственный приют для животных без владельцев – первый в Челябинской области – начал принимать «постояльцев» в апреле 2021 года, сюда везут собак из девяти окрестных муниципалитетов.

Приют организован на субсидию из областного бюджета: на его строительство направлено 62,3 млн рублей, еще 7,5 млн будет выделено на обустройство территории приюта. На содержание животных – ветпроцедуры, кормление животных, уход за ними – в 2021 году из бюджета выделят 18 млн.

Ожидается, что приют, который является подразделением Агаповской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, даст шанс на вторую, «цивилизованную» жизнь сотням бродячих и брошенных собак: здесь их будут лечить, вакцинировать, стерилизовать, бирковать, а потом отпускать на прежнее место обитания – в соответствии с законодательством.

В дальнейшем планируют чипирование.

Помещения приюта рассчитаны на единовременное содержание 300 собак и 200 кошек. Сейчас здесь уже около 90 подопечных – все собаки. На кошек заявок на размещение от муниципалитетов пока не поступало.

За три года (2017-2019) среднегодовая численность отловленных в южных муниципалитетах собак и кошек составила 730 животных, что соответствует предполагаемой нагрузке на приют в Агаповском районе.

«Пока мы принимаем животных только от муниципалитетов на безвозмездное содержание, а собак, от которых решили отказаться их владельцы, будем принимать при наличии свободных мест», – рассказала начальник Агаповской ветстанции Наталья Козлова.

Каждому питомцу пытаются найти нового хозяина, для этого есть специальный сайт, а также страница во «Вконтакте», где размещаются фотографии животных. Так, трех собак уже забрали. «Если животное агрессивно, мы коллегиально будем принимать решение — требуется ли его оставить жить в приюте или все-таки выпустить в естественную среду обитания», – добавляет Козлова.

Сейчас в приюте работают восемь сотрудников, из них два врача-хирурга, которые проводят все необходимые ветеринарные процедуры.

В будущем на территории оборудуют специальный дворик, где собак будут выгуливать и сотрудники приюта, и волонтеры, если таковые найдутся.

В ближайшее время в Челябинской области начнется строительство еще двух государственных приютов для животтных – они появятся в Сосновском районе и горнозаводской зоне.

Приют в Сосновском районе, рассчитанный на содержание 1,5 тыс. животных в год, будет обслуживать 14 муниципалитетов. На его строительство будет направлено 69 млн рублей в 2021 и 45,5 млн – в 2022 году. В зоне Челябинской агломерации также действуют 27 частных приютов, в которых находится на содержании более 3 тыс. животных.

Приют в Катав-Ивановском районе, рассчитанный на 500 животных, начнет функционировать в конце 2022 года. В текущем году запланированы проектно-кадастровые работы (2,3 млн рублей). В зону обслуживания приюта попадут семь муниципальных образований горнозаводской зоны.

Всего на территории области действует 34 частных приюта. В 2020 году четыре приюта, предоставившие документы о расходовании средств, получили поддержку из регионального бюджета в общем объеме 2 млн рублей. Оказание ежегодной финансовой поддержки планируется до 2025 года. Большая часть организаций, которые осуществляют содержание животных, сегодня не соответствуют нормативным требованиям. По утвержденному плану проверок, в 2021 году проверят 8 частных приютов, выявленные недостатки будут устраняться.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkrylsya-pervyy-gosudarstvennyy-priyut-dlya-zhivotnyh_136277.html