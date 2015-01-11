Похолодание до -10°C и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

В начале недели в Челябинской области будет холодно и ветрено. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в понедельник, 19 апреля, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в регионе опускались до −1, −6°C, в горах и низинах значительно холоднее — до −10°C. Днем ртутные столбики поднимутся, но незначительно: синоптики обещают до +3 до +8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду.

По данным синоптиков, понедельник будет самым холодным на предстоящей неделе. Затем ртутные столбики вновь начнут подниматься, и в регион вернется тепло. Следите за прогнозами на нашем сайте.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pokholodanie-do-10-c-i-poryvistyy-veter-prognoziruyut-v-chelyabinskoy-oblasti/