Челябинцы одни из первых увидят фотовыставку «Один день из жизни России»

19 апреля в торговом городе «Алмаз» откроется Всероссийская фотовыставка «Один день из жизни России», созданная в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М», при информационной поддержке Челябинского регионального отделения «Российского движения школьников». Все желающие в течении трёх недель смогут бесплатно познакомиться с фотопроектом. Фотовыставка включила в себя несколько сотен снимков, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ современной России. Среди кадров, вошедших во всероссийскую выставку, также есть работы южноуральских фотографов.Творческим куратором выставки выступил Василий Прудников – российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза журналистов РФ и мастер проекта МТС «Поколение М».Главная идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» решил повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию.Выставку «Один день из жизни России» можно увидеть в Челябинске в торговом городе «Алмаз» с 19 апреля по 10 мая апреля 2021 года. Часы работы 10:00 — 22:00. Посещение экспозиции свободное.Также 19 апреля в 17:00 сотсоится творческая встреча с Василием Прудниковым, на которой он расскажет о репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России.