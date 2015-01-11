2021-04-19YEKT07:00:00 | Губерния Участником Межрегионального фестиваля «Мечтай!» станет берлинский профессиональный театр «Thikwa» Источник: Инклюзивный молодежный Клуб «Наше место»









В рамках театрального фестиваля, который инклюзивный клуб «Наше место» проводит в Челябинске, состоится показ спектакля «Метро в рай» берлинского профессионального театра «Thikwa». «Thikwa» – известнейший в Германии театр, в котором играют профессиональные актеры и люди с особенностями развития. Уже двадцать пять лет режиссером театра является Герд Хартманн. У «Thikwa» постоянный коллектив: это сорок три актера, двенадцать постановок в год и около восьмидесяти показов. Театр реализует многочисленные совместные проекты с партнерами из разных стран, в России - это интегрированный театр «Круг II». И теперь театр «Thikwa» покажет свой спектакль для жителей и гостей Челябинска в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивного театра «Мечтай!».«Мы стремимся, чтобы инклюзивное творчество не выглядело как некий эксперимент, – делится организатор фестиваля Наталья Кузнецова. – Инклюзивные театры могут конкурировать с профессиональными, и европейский театр «Thikwa» доказал это. Здесь особенные артисты не просто играют, для них сцена стала профессией. Они прошли большой путь, чтобы стать частью привычной для многих культурной жизни, и для всех участников и зрителей нашего фестиваля большой удачей будет прикоснуться к этому опыту».Тема спектакля «Метро в рай» – портрет человека с особенностями развития через отражение его в другом. Спектакль уникален для российской сцены, так как впервые будет представлен дуэт профессиональных актеров, один из которых с ментальной инвалидностью. Кроме того, главный режиссер театра «Thikwa» Герд Хартманн и режиссер интегрированного театра «Круг II» Андрей Афонин проведут для участников фестиваля мастер-классы. Напомним, Межрегиональный фестиваль инклюзивного театра «Мечтай!» пройдет в Челябинске со 2 по 6 июня. В нем примет участие 10 театров и студий из Москвы, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Сыктывкара, Челябинска. Всего в рамках фестиваля состоится 16 показов спектаклей, как для детей, так и для зрелого зрителя. Источник: Инклюзивный молодежный Клуб «Наше место»В рамках театрального фестиваля, который инклюзивный клуб «Наше место» проводит в Челябинске, состоится показ спектакля «Метро в рай» берлинского профессионального театра «Thikwa». «Thikwa» – известнейший в Германии театр, в котором играют профессиональные актеры и люди с особенностями развития. Уже двадцать пять лет режиссером театра является Герд Хартманн. У «Thikwa» постоянный коллектив: это сорок три актера, двенадцать постановок в год и около восьмидесяти показов. Театр реализует многочисленные совместные проекты с партнерами из разных стран, в России - это интегрированный театр «Круг II». И теперь театр «Thikwa» покажет свой спектакль для жителей и гостей Челябинска в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивного театра «Мечтай!».«Мы стремимся, чтобы инклюзивное творчество не выглядело как некий эксперимент, – делится организатор фестиваля. – Инклюзивные театры могут конкурировать с профессиональными, и европейский театр «Thikwa» доказал это. Здесь особенные артисты не просто играют, для них сцена стала профессией. Они прошли большой путь, чтобы стать частью привычной для многих культурной жизни, и для всех участников и зрителей нашего фестиваля большой удачей будет прикоснуться к этому опыту».Тема спектакля «Метро в рай» – портрет человека с особенностями развития через отражение его в другом. Спектакль уникален для российской сцены, так как впервые будет представлен дуэт профессиональных актеров, один из которых с ментальной инвалидностью. Кроме того, главный режиссер театра «Thikwa» Герд Хартманн и режиссер интегрированного театра «Круг II» Андрей Афонин проведут для участников фестиваля мастер-классы. Напомним, Межрегиональный фестиваль инклюзивного театра «Мечтай!» пройдет в Челябинске со 2 по 6 июня. В нем примет участие 10 театров и студий из Москвы, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Сыктывкара, Челябинска. Всего в рамках фестиваля состоится 16 показов спектаклей, как для детей, так и для зрелого зрителя. AzAzA 2021-04-19YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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