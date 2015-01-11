Уборка дорог в Озерске под контролем

По поручению главы округа Евгения Щербакова в понедельник утром начальник УКСиБ администрации Надежда Белякова провела осмотр улично-дорожной сети Озерска совместно с представителями подрядчиков.

К объезду города подключился депутат фракции «Единая Россия», председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию Станислав Воденко. На набережной бульвара Гайдара подрядчикам было высказано замечание о недостаточно тщательной уборке территории, остатках отсева на асфальте, бетонной поверхности набережной и на остановке. Представитель ИП Таланина обещал устранить недочеты в ближайшее время.

На пешеходной зоне проспекта К. Маркса работа видна невооруженным глазом: тротуар очищен от остатков отсева, урны опустошены, мусор на территории убран. Что касается проезжей части проспекта, к тщательной уборке дороги от пыли подрядчик приступит во вторник, продолжит очистку бортового камня в среду. Затем дорожники перейдут на участки улиц Монтажников, Горная, Матросова, Калинина. Также начнут очищать от пыли и остатков щебня тротуары.

В старом городе ситуация улучшается, но темпы работ оставляют желать лучшего. Если часть проспекта Ленина и одноименная площадь почищены довольно хорошо, то проспект Победы выглядит неубранным: на обочинах автодороги осталась грязь. По словам представителя подрядчика ИП Вострякова, механическая уборка уже проводилась, в ближайшее время снова состоится очистка от грязи и механическим способом, и вручную. В понедельник дорожники начали уборку улицы Блюхера, Комсомольского проезда, на этой неделе запланирована уборка ул. Набережная, Строительная, Уральская.

Подрядчикам напомнили, что на «генеральную» уборку города времени у них остается не так много, в случае невыполнения взятых обязательств к дорожникам будут применяться серьезные штрафные санкции.

Следующий выезд в рамках контроля над ходом уборки в городе запланирован на утро четверга.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа