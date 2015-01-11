Предложения Челябинской области учтены при утверждении изменений в нацпроект «Производительность труда»

Минимальный объем выручки предприятий для участия в национальном проекте «Производительность труда» сохранён на уровне 400 млн рублей, а допустимая доля иностранного участия в капитале компании, решившей присоединиться к нацпроекту, увеличена вдвое - с 25 до 50%. Предложения по изменениям в нацпроект, озвученные губернатором Челябинской области Алексеем Текслером на проходившем под его председательством заседании комиссии рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы», приняты проектным комитетом нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Изменения, учитывающие мнение регионов, вынесло на рассмотрение комитета Минэкономразвития России.«Наш регион всегда активно участвует в федеральной повестке, в обсуждении и принятии важнейших социально-экономических решений. На том же заседании Алексей Леонидович Текслер поделился опытом предоставления регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых. На Южном Урале эта инициатива губернатора, вошедшая в перечень поручений Президента, уже успешно реализуется. Что касается нацпроекта «Производительность труда», Челябинская область входит в десятку лучших индустриальных регионов страны по показателям, которые он оценивает. Мы успешно выполняем поручение Президента, данное в его рамках, - добиваться ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях-участниках. А это, на данный момент, уже 62 производителя области. Поэтому так важно, что к нашему мнению прислушиваются», - подчёркивает заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Ещё одно важное изменение - участниками нацпроекта теперь смогут стать предприятия торговли. Одна из ключевых проблем отрасли – торговая надбавка, которая может достигать 20-50%. Все это следствие неправильной логистики, неумения работать с запасами, оборотными средствами и т.д. А инструменты бережливого производства универсальны и применимы в любой сфере. Благодаря поддержке экспертов Федерального и региональных центров компетенций представители ритейла получат возможность использовать их в своей работе и, соответственно, начнут улучшать производственные процессы.«Торговые сети часто требуют, чтобы производители изготавливали продукцию впрок и хранили ее на складах. Наша задача сделать взаимодействие между ритейлерами и производителями более эффективным. В частности, сделать информирование о необходимости дополнительного производства продукции максимально оперативным. Это выгодно и продавцу, и поставщику. Если производитель не тратит деньги на изготовление и содержание излишних запасов – себестоимость продукции снижается. Таким образом, поставщик экономит свои средства, и товар поступает в розницу по более доступной цене», - говорит генеральный директор ФЦК Николай Соломон.В Челябинской области за системные меры по повышению производительности труда отвечает региональное Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Непосредственной реализацией мероприятий нацпроекта на предприятиях занимается региональный Фонд развития промышленности, при котором создан и функционирует областной РЦК. Сейчас 85% участников нацпроекта в регионе – это обрабатывающие производства, 15% - сельхозпроизводители. Однако оптимизировать свои производства постепенно начинают также строители, транспортники, а теперь и торговля.«Методы бережливого производства неизменно доказывают свою эффективность везде, где их применяют, будь то цеха промышленных гигантов или частные кухни. Ведь порядок на рабочем месте, выстроенная логистика и снижение издержек и там, и там дают одинаково положительный результат. ФРП Челябинской области уже не впервые становится новатором в распространении философии непрерывных улучшений. На этот раз мы хотим показать, как работает бережливое производство, школьникам. 24 апреля мы организуем для старшеклассников одной из школ города игровой практикум «Фабрика процессов». Не говоря уже о том, что это просто интересно, это наверняка пригодится им в плане профориентации. Эксперты нашего РЦК и сами постоянно учатся, наращивая компетенции. Вот теперь будем осваивать особенности работы с торговыми предприятиями, ведь с их появлением в нацпроекте мы получаем возможность охватить всю цепочку от производителя до потребителя», - отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков. 24 торговые компании из 16 регионов РФ, в том числе две – из Челябинской области, уже подали заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда», заполнив соответствующую форму на ИТ-платформе Производительность.РФ.***Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) - оператор национального проекта «Производительность труда».Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области.