Ищем очевидцев!

19 апреля, в период времени с 07.15 до 07.20 часов, на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Семенова – 13, произошло дорожно – транспортное происшествие с участием пешехода – мужчины 1949 года рождения.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на данного мужчину, после чего, не сообщив о случившемся в Госавтоинспекцию, место дорожно-транспортного происшествия покинул.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск