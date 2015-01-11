Озерчане добились отличных результатов на соревнованиях по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

17-18 апреля в г. Екатеринбург прошли соревнования по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, Кубок Европы «Русская весна V». Озерчане приняли участие в соревнованиях и добились отличных результатов.

Шувалов Владислав

1 место, весовая категория 100 кг. Троеборье (пауэрлифтинг).

Открытая сумма – 755 кг. Рекорд Мира!

- присед – 285 кг.,

- жим лёжа – 170 кг.,

- становая тяга – 300 кг.

2 место в абсолютном первенстве. В приседании установил рекорд Мира.

Булаева Мария

2 место, весовая категория 56 кг. Троеборье (пауэрлифтинг).

Открытая сумма – 232,5 кг.

- присед – 80 кг.,

- жим лёжа – 47,5 кг.,

- становая тяга – 105 кг.

Гафина Елена

1 место, весовая категория 56 кг. (ветераны 55-59 лет) – Жим лежа.

Результат 65 кг.

3 место в абсолютном первенстве.

Адамчук Евгений

3 место, весовая категория 90 кг. (ветераны 45-49 лет) – Жим лежа.

Результат 147,5 кг.

Выполнил норматив МС.

Баталов Сергей

2 место, весовая категория 90 кг. (ветераны 50-54 года) – Жим лежа.

Результат 135 кг.

Щеголихин Олег

1 место, весовая категория 75 кг. (ветераны 50-54 года) – Жим лежа.

Результат 125 кг.

Киселев Вячеслав

1 место, весовая категория 82,5 кг. (ветераны 60-64 года) – Жим лежа.

Результат 125 кг.

Трофимов Виктор

1 место, весовая категория 100 кг. (ветераны 65-69 лет) – Жим лежа.

Результат 127,5 кг.

Николаев Сергей

2 место, весовая категория 75 кг. Становая тяга.

Открытый результат 190 кг.

Шиловский Семён

1 место, весовая категория 82,5 кг. (юниор) - Становая тяга.

Открытый результат 217,5 кг.

Выполнил норматив МС.

Викторов Андрей

1 место, весовая категория 75 кг. (ветераны 50-54 лет) – Русская тяга.

Результат 100 кг. На 60 раз.

Информация МБУ "Арена".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46659/