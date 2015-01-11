Озерчане добились отличных результатов на соревнованиях по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

17-18 апреля в г. Екатеринбург прошли соревнования по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, Кубок Европы «Русская весна V». Озерчане приняли участие в соревнованиях и добились отличных результатов.
Шувалов Владислав
1 место, весовая категория 100 кг. Троеборье (пауэрлифтинг).
Открытая сумма – 755 кг. Рекорд Мира!
- присед – 285 кг.,
- жим лёжа – 170 кг.,
- становая тяга – 300 кг.
2 место в абсолютном первенстве. В приседании установил рекорд Мира.
Булаева Мария
2 место, весовая категория 56 кг. Троеборье (пауэрлифтинг).
Открытая сумма – 232,5 кг.
- присед – 80 кг.,
- жим лёжа – 47,5 кг.,
- становая тяга – 105 кг.
Гафина Елена
1 место, весовая категория 56 кг. (ветераны 55-59 лет) – Жим лежа.
Результат 65 кг.
3 место в абсолютном первенстве.
Адамчук Евгений
3 место, весовая категория 90 кг. (ветераны 45-49 лет) – Жим лежа.
Результат 147,5 кг.
Выполнил норматив МС.
Баталов Сергей
2 место, весовая категория 90 кг. (ветераны 50-54 года) – Жим лежа.
Результат 135 кг.
Щеголихин Олег
1 место, весовая категория 75 кг. (ветераны 50-54 года) – Жим лежа.
Результат 125 кг.
Киселев Вячеслав
1 место, весовая категория 82,5 кг. (ветераны 60-64 года) – Жим лежа.
Результат 125 кг.
Трофимов Виктор
1 место, весовая категория 100 кг. (ветераны 65-69 лет) – Жим лежа.
Результат 127,5 кг.
Николаев Сергей
2 место, весовая категория 75 кг. Становая тяга.
Открытый результат 190 кг.
Шиловский Семён
1 место, весовая категория 82,5 кг. (юниор) - Становая тяга.
Открытый результат 217,5 кг.
Выполнил норматив МС.
Викторов Андрей
1 место, весовая категория 75 кг. (ветераны 50-54 лет) – Русская тяга.
Результат 100 кг. На 60 раз.
Информация МБУ "Арена".