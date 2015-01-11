В Озерске продолжается уборка улично-дорожной сети

Подрядные организации, обслуживающие улично-дорожную сеть Озерска, продолжают уборку авто- и пешеходных дорог. В начале недели подрядчик ИП Таланина особое внимание уделил озерскому «Арбату» - пешеходной зоне на проспекте К. Маркса. Дорожные рабочие вычищают мусор, пыль, остатки отсева и промывают тротуар водой. Во вторник силы брошены на проезжую часть проспекта. Далее дорожники переходят на ул. Монтажников.

В старом городе уборка также ведется силами подрядной организации ИП Вострякова. В понедельник дорожники чистили ул. Блюхера, Комсомольский проезд. На этой неделе запланированы работы на ул. Набережная, Кирова, Менделеева, Космонавтов и Строительная.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46653/