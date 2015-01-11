Режим ЧС из-за ковида в мировом масштабе продлен на 3 месяца

Режим всемирной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса сохранится еще на три месяца

Основанием для продления спецрежима стали данные о росте заболеваемости: «Рост заболеваемости ковидом продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пятую неделю подряд. Таким образом, пандемия продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», – говорится в заявлении комитета.

Также комитет рекомендовал не требовать доказательств вакцинации от коронавируса в качестве условия въезда. Он обосновал это тем, что доказательства эффективности вакцин в снижении передачи инфекции пока ограничены.

Кроме того, комитет ВОЗ напомнил о неравенстве в распределении вакцин в мире: «Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения», – заявил комитет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшую неделю коронавирусом заразилось более 5,2 млн человек.

Добавим, в России с начала пандемии зафиксировано более 4,7 млн заразившихся, 105 тыс. летальных исходов. За последний месяц уровень заболеваемости существенно не снижается, несмотря на стартовавшую массовую вакцинацию (в Челябинской области ежедневно выявляется 114-116 вновь заболевших, остается высокой смертность – 7-9 человек в сутки). По словам врачей, это означает, что эпидситуация еще недостаточно стабильна.

https://dostup1.ru/medicine/Rezhim-ChS-iz-za-kovida-v-mirovom-masshtabe-prodlen-na-3-mesyatsa_136340.html