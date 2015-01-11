ТВ Эфир 60+ против вируса. Университет Третьего возраста. Евгения и Валерий Белкины 2 часть

Будет шумно и весело: любимые аттракционы, разные вкусности и сувениры, выступления юных артистов и творческих коллективов Культурно-досугового центра – все это ждет озерских малышей в праздничной программе «ПОЙ!МАЙ!». Подробнее
17-18 апреля в г. Екатеринбург прошли соревнования по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, Кубок Европы «Русская весна V». Озерчане приняли участие в соревнованиях и добились отличных результатов Подробнее
19 апреля, в период времени с 07.15 до 07.20 часов, на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Семенова – 13, произошло дорожно – транспортное происшествие с участием пешехода – мужчины 1949 года рождения Подробнее
16 апреля во дворце культуры «Маяк» прошел вечер-концерт «Есть только миг», посвященный юбилею талантливого вокалиста, который 50 лет служил родному городу и его культуре - Александру Гапонову Подробнее